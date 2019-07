Allerede tangert fjoråret: Ranheim holder mye oftere nullen

Nadderud stadion: Ranheim har akkurat spilt sin fjerde seriekamp for året uten å slippe inn mål. Etter like mange seriekamper i fjor, var situasjonen en helt annen. Da hadde de holdt nullen bare én gang - mot Lillestrøm. Faktisk hadde de kun fire «clean sheets» i løpet av hele fjorårssesongen. Nå er altså den defensive delen av spillet forbedret.

En av dem som har merket bedringen på nært hold, er midtstopper Ivar Furu. Han har så langt hatt klippekort i årets Ranheim-forsvar, og har startet samtlige seriekamper. Han tror en av årsakene til at Even Barli sjeldnere trenger å plukke baller ut av eget nett, er at fjorårets eliteseriedebutant er blitt mer vant til nivået.