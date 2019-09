Kveldens motstander, Odd, er så avgjort med i medaljekampen også i år.

De innehar nå en solid tredjeplass og holder godt følge med lagene foran. De vant bronse i 2014 og 2016. Skiensgjengen har stabilisert seg som et alltid aspirerende topplag det siste tiåret. De tar gjerne ytterligere steg på pallen. Telemarkingene hadde en liten dump i fjor, noe som skyldes et noe for seint planlagt generasjonsskifte. Å være i forkant er aldri feil for noe lag ...