Guro Reiten om Chelsea-gjennombruddet: – Det er dette jeg har drømt om

– Det føles bra å åpne scoringskontoen i serien. Det er kjekt, sier hun.

25-åringen fra Sunndalsøra lever det gode fotballiv i Chelsea og London. For en drøy uke siden scoret hun sitt første mål i seieren over West Ham i ligacupen. Nøyaktig en uke senere kom også den første scoringen i serien i bortekampen mot Bristol City sist søndag. Og det ble attpåtil to mål på den norske landslagsprofilen.

– Vi spilte en bra kamp. Vi har jobbet mye med avslutninger og spill på siste tredjedelen den siste uken, og vi går utpå og styrer kampen fra første sekund. Det ble tre mål før det var spilt 17 minutter, så jeg regner med at treneren var fornøyd med det, sier Guro Reiten.

– Ekstremt kult

Hun sendte Chelsea i ledelsen allerede etter fire minutter – med høyrefoten.

– Det er ikke så ofte det skjer, sier Reiten og ler.

Seks minutter senere var hun på plass igjen og satte inn 2–0 på volley etter forarbeid av Erin Cuthbert. Kampen endte til slutt med 4–0-seier.

Reiten meldte overgang til London-klubben fra LSK Kvinner før denne sesongen. Før det spilte hun flere sesonger i Trondheims-Ørn. 25-åringen har skrevet under på en treårskontrakt.

– Hvordan er livet som Chelsea-proff?

– Det er veldig annerledes og ekstremt kult. Det å få være en del av dette er noe jeg har drømt om hele livet. Jeg nyter dagene.

– Høyt nivå

Hun forteller om en profesjonell treningshverdag der alt ligger til rette for at hun skal lykkes som fotballspiller.

– Her kan vi ikke klage på noen ting – alt er opp til oss selv. Det er en liten forskjell fra det man er vant til kan du si. Nivået er veldig høyt. Det går fort, fortere enn jeg er vant til fra tidligere, og det er veldig mange gode spillere her. Det var derfor jeg tok dette valget. Jeg har lyst til å utvikle meg som fotballspiller, og da må man opp et nivå. Den engelske ligaen er litt tøffere enn den norske. Vi kan ikke ta lett på noen kamper, for da ender vi opp med å tape eller spille uavgjort, sier Guro Reiten.

Hun har de norske landslagsspillerne Maren Mjelde og Maria Thorisdottir som lagvenninner.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Chelseas kvinnelag spiller vanligvis hjemmekampene på Kingsmeadow med 4.500 tilskuerplasser. Men i serieåpningen mot Tottenham i begynnelsen av september, var Stamford Bridge arenaen. Til sammen 24.564 tilskuere var på plass.

– Det gir et ekstra kick å spille foran så mange på tribunen, understreker Reiten.

Lokalderby venter

Med søndagens seier er Chelsea fortsatt ubeseiret i den engelske toppdivisjonen. London-laget ligger på tredjeplass med sju poeng på tre kamper. Topper gjør byrival Arsenal, som er foran Manchester City på målforskjell. Begge har ni poeng.

Og i neste seriekamp venter Arsenal på hjemmebane. Kampen spilles 13. oktober.

– Det blir kult. Jeg forventer en tett og jevn kamp. Arsenal er et veldig godt lag, men vi har så mange gode spillere at vi skal klare å straffe dem, tror Reiten.

EM-kvalik med landslaget

Sammen med sine lagvenninner på det norske landslaget reiser hun i dag, mandag, til Hviterussland. Norge spiller EM-kvalifiseringskamper mot nettopp Hviterussland og Færøyene henholdsvis 4. oktober og 8. oktober.

– Det er landslaget som er fokuset nå. Vi må gjøre jobben skikkelig, understreker Guro Reiten.

EM-kvaliken ble åpnet med en overbevisende 6–0-seier over Nord-Irland borte, før det ble fest og fantastisk stemning da England ble slått 2–1 i treningskampen foran nesten 11.000 tilskuere i Bergen.