– Jeg visste at det kun var sport som ville gi meg noe spesielt i livet. Jeg var villig til å dø for det.

– Det har vært en veldig god sesong. Helt fra oppkjøringen av bestemte jeg meg for å bygge et helt nytt lag. Vi mistet 8–9 spillere fra førsteelleveren, og jeg bestemte meg for å bygge noe nytt. Vil spillerne mine være i Fløy må de jobbe hardt. Aksepterer de ikke det, kan de finne en ny klubb.

Det sier Nikola Trajkovic til Fædrelandsvennen. Det er dagen før lokaloppgjøret mot Vindbjart. «Hatoppgjøret» fredag kveld kan så godt som sikre opprykket for øyklubben. Med seier vil det minimum være tolv poeng ned til MK, med fire kamper igjen.