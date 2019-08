Mallorca–Real Sociedad 0–1

20-åringen har på kort tid imponert sine nye fans i Sociedad. I sin andre seriekamp for klubben viste han igjen lekenhet, frekkhet og et blikk som overgår de fleste. Og søndag åpnet han også målkontoen og sikret Real Sociedad seieren borte mot Mallorca.

– Jeg er veldig fornøyd med mitt første mål i La liga. Jeg er veldig stolt, sier Ødegaard, på klingende spansk, i det offisielle intervjuet med serien etter kampen.

Den Real Madrid-utlånte spilleren både bygget opp og avsluttet kontringen som sikret Real Sociedad deres første trepoenger for sesongen, da han syv minutter før slutt banket inn 0–1.

– Jeg vil bare hjelpe laget. Målet forandrer egentlig ingenting, sier han.

Med sin første scoring i La Liga, ble han også den første nordmannen til å score på øverste nivå i Spania på 16 og et halvt år, påpeker Viasat-kommentator Petter Veland på Twitter.

Martin Ødegaard er første nordmann med scoring i LaLiga siden John Carew scoret for Valencia på bortebane mot Celta Vigo 2. mars 2003.



Han er også den første nordmannen noensinne med scoring i LaLiga på undertegnedes bursdag 🥳🥳 — Petter Veland (@ViasportVeland) August 25, 2019

Ødegaard vekket bortefansen

Hjemmelaget, som er tilbake på øverste nivå etter at de rykket ned i 2013, så farligst ut i starten av kampen.

Real Sociedad ble muligens snytt for en straffe da Adnan Januzaj ble revet ned i feltet av Joan Sastre etter en corner fra Martin Ødegaard etter 24 minutter. Men hverken kampleder Valentin Pizarro Gomez eller inspektørene på VAR-rommet lot seg overbevise.

Ødegaard ville også selv ha straffe da han driblet seg forbi en bråte med motspillere og gikk i bakken fem minutter før pause, men dommeren vinket spillet myndig videre.

Nordmannen skapte tidvis hodebry for Mallorca-forsvarerne, men hverken han eller noen av de andre greide å hindre at det fremdeles var 0–0 da lagene gikk til pause.

Etter en times spill fikk Ødegaard svensk selskap på banen, da spisstalentet Alexander Isak (19) kom innpå.

Det var likevel nordmannen som virkelig kom i søkelyset. Syv minutter før slutt sendte han en annen innbytter, Portu, fri i bakrom på en kontring. Han vendte etter hvert opp og så at Ødegaard hadde satt på turboen. Han spilte inn til nordmannen som dro seg alene med keeper på én berøring før han banket inn 0–1 på den andre.

– Det var en strålende pasning fra portu og et enkelt mål for meg, sier han selv om målet.

Noen minutter senere var Ødegaard igjen nære, da han kom seg forbi én forsvarer i Mallorcas felt, til tross for at han fikk en arm i ryggen. Denne gangen ble derimot vinkelen for vanskelig for Ødegaard.

Det kom ingen flere scoringer, og Martin Ødegaard kunne dermed ta imot bortefansens hyllest etter å ha sikret tre poeng for sin nye klubb.

Landslaget neste

Ødegaard er etter alle solemerker med når Lars Lagerbäck tirsdag tar ut troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Malta (hjemme 5. september) og Sverige borte 9. september). Landslagssjefen må derimot klare seg uten Rosenborgs formspiss Alexander Søderlund, som har meldt at han ikke er interessert i å bli kalt opp.

Det kan også hende at Tarik Elyounoussi må se kampene på TV. Han gikk av banen med det som ifølge C More var en lyskeskade, da hans AIK søndag slo Östersund 3–1.

Ødegaard står med 18 A-landskamper og ett mål, etter at han scoret 2–0-målet i 2–2-kampen hjemme mot Romania i starten av juli.