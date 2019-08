Bøe-bloggen: «I kveld kan vi bestemme at fotballhøsten blir en deilig opptur»

Ranheim har, som de fleste nylige opprykkslag, fått en tøffere andre sesong i Eliteserien. I fjor havnet de på en meget solid 7.-plass med hele 42 poeng. 12 seire, 12 tap og 6 uavgjorte kamper ble fasiten da.

Nå befinner bortelaget seg à poeng med TIL, og kun målforskjell gjør at de klorer seg fast like over kvalikplassen. De to siste kampene har dog vært positive for laget fra fjæra. Først en sterk borteseier mot FKH. Så et knepent 2-3 tap mot Molde, der de selv mente de så absolutt fikk dårlig betalt. Og det har de aldeles rett i.