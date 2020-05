AaFKs midtbanespiller er kvitt skadene. Han er spesielt opptatt av én ting før sesongstart.

Midtbanespilleren vendte tilbake til Aalesund foran fjorårssesongen, men pådro seg en rekke småskader gjennom sesongen og kom aldri skikkelig i gang. Det resulterte i at Orry Larsen bare starta ti av 30 seriekamper. Nå håper han at skadeproblemene er borte.

– Per nå føles kroppen bra, bank i bordet, så får vi satse på at det vedlikeholdes. Det virker ut som grunnlaget er bra. Nå går vi inn i en tredje før-sesong og får et tøft kampprogram, så det gjelder å være forberedt. Jeg håper både jeg og resten har gjort en god jobb, noe det føles og oppleves som, sier Orry Larsen.