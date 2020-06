Molde-spilleren preget av raseundertrykkelsen i hjemlandet: – Vanskelig å se det på avstand

MOLDE: Henry Wingo ble hentet til Molde fra Seattle Sounders i august i fjor. 24-åringen er født og oppvokst i byen hvor fotballklubben holder til, nordvest i USA. Han hadde bodd hele sitt liv i staten Washington før han flyttet til andre siden av jorda for å spille fotball i norsk eliteserie. Torsdag spilte han en halv omgang på høyrebacken mot KBK, men aller helst skulle Wingo vært i hjemme.

Den ellers så karismatiske MFK-spilleren legger ikke skjul på at tankene er i hjemlandet, og til de som kjemper en tilnærmet umulig kamp for øyeblikket. Etter at George Floyd ble drept av fire politimenn i Minneapolis for ti dager siden, har demonstrasjonene herjet landet for å sørge for at rettferdigheten seirer.