Simo Valakari og TIL hadde denne ukas siste trening torsdag, og treneren kom med flere gode nyheter.

– Daniel Berntsen og Fitim Azemi var med på to tredjedeler av økta i dag. Daniel er nærmere, mens det kan hende vi må justere litt med Fitim når vi er tilbake. Fitim vil kjempe en kamp mot klokka med tanke på Odd, men jeg er optimistisk med at begge de to vil være tilbake og være en kapasitet for oss, sier Simo Valakari til iTromsø.