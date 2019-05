Tapet mot Kristiansund var en nedtur med tanke på at avgjørelsen kom på overtid av andreomgang. Men enda verre totalt sett var skadeutfordringene som kom med på kjøpet.

Både kaptein Simen Wangberg og forsvarskollega Artjom Sokol måtte ut med henholdsvis kne- og skulderskade. Sistnevntes skade gjør at han trolig er ute en uke eller to. Men for Wangberg er det fortsatt per tirsdag formiddag uklart.