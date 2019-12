Nathalie Blomstereng debuterte for Fløyas A-lag og spilte 11 kamper for grønntrøyene i 2009-sesongen. Siden gikk turen til TUIL og siden tilbake til Fløya før hun la skoene på hylla og senere fulgte trenergjerningen der hun er blitt trener for Hamnas A-lag i 3.-divisjon.

Der har lillesøster Henriette (16) vært lagets desidert store spiller denne sesongen med vanvittige 30 mål på lagets 18 kamper. I tillegg scoret hun 18 mål på 9 kamper for J17-laget.