Gauseth etter Stabæk-skrellen: – Altfor feigt

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Stabæk 1–2) Markus Nakkim (25) mener tapet mot Stabæk svir mer enn overtidsskrellene mot Brann og Sarpsborg 08, og Christian Gauseth (37) er forbannet på et «feigt» Mjøndalen-lag.

NY SMELL: Christian Gauseth fortviler etter 1–2-tapet mot Stabæk. I bakgrunnen skimtes lagkamerat Isaac Twum.

For Mjøndalen hadde muligheten til å skaffe seg en luke på fem poeng ned til lagene i nedrykkssonen, men en trist forestilling hjemme mot Stabæk endte med et 1–2-tap.

– Hvor irritert er du nå?

– Det er tett opp mot maks ... Dette er en prestasjon som er altfor feig. Vi har så mye å gå på mot et Stabæk-lag som er sårbart, og at vi ikke klarer å utnytte det er ekstremt skuffende, sier kaptein Gauseth til VG noen minutter etter kampen.

Må pine seg gjennom analysen

Han kan bare konstatere at det er to poeng ned til Tromsø på kvalik, og tre poeng ned til nettopp Stabæk under streken.

– Det er begredelig at vi skaper så lite når vi har ballen så mye. Vi kan ikke være bekjent av et sånt spill mot et lag som gir oss så mye rom. Vi er ikke i nærheten av en seier. Det er helt for jævlig.

Stabæk var effektive, og scoret én gang i hver omgang. Simen Wangberg headet inn det første etter 38 minutter, og så lobbet Oliver Edvardsen lekkert inn det andre i det 77. minutt.

Da Benjamin Stokke reduserte på straffe i siste ordinære minutt, og det ble lagt til seks, øynet optimistene på Consto Arena mulighet for poeng. Men Stabæk holdt unna, og tok tre poeng etter åtte tap og én uavgjort på ni siste i Eliteserien.

– Vi kan bare skylde på oss selv. Det var fryktelig surt da seirene røk mot Brann og Sarpsborg 08, men det her er faktisk verre, mener midtstopper Nakkim.

Oppgitt trener

– Jeg skal ikke kritisere noen for mye, men vi er for dårlige på ballen og bevegelsesmessig. Vi trenger mer råskap i motstanderens boks, og det hadde vi ikke i dag, legger 25-åringen til.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var først og fremst oppgitt over prestasjonen.

– Surt var det i Bergen og Sarpsborg (uavgjort etter baklengsmål på overtid i begge kamper, red.anm.). Her er vi rett og slett ikke gode nok. Det er klart at det er ekstra viktig mot de lagene som er rundt oss, og nå må vi slå tilbake mot Tromsø, sier Hansen til VG.