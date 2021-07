Dette gjør at Åsane-treneren blir værende i klubben: – Mitt krav

– Jeg hadde kanskje ikke blitt med videre om vi ikke hadde gått for dette, sier Åsane-trener Morten Røssland.

Åsane-trener Morten Røssland har levert svært gode resultater siden han tok jobben før 2019-sesongen. Foto: Erik Heimdal

Nå nettopp

Denne uken kom nyheten om at Åsane skal ansette en sportssjef. Daglig leder i Åsane Fotball, Gorm Natlandsmyr, beskriver det som neste steg på veien for klubben.

– Vi har prioritert annerledes så langt, men dette er neste milepæl. Både Morten (Røssland) og jeg ser frem til ikke å være sportssjefer på deltid, sier Natlandsmyr.

Røssland har så langt hatt ansvaret for å hente spillere, mens Natlandsmyr har forhandlet om spillersalg og kontrakter. Dette blir sportssjefens ansvar når vedkommende ankommer.

– Dette blir den øverste lederen for den sportslige satsingen i Åsane, og vedkommende blir sjefen til Morten (Røssland), forklarer fotballklubbens daglige leder.

Åsane-treneren er ikke bekymret for å miste innflytelse når den nye sportssjefen skal inn dørene – tvert imot.

– Dette har vært mitt krav. Jeg hadde kanskje ikke blitt med videre om vi ikke hadde gått for dette, svarer Røssland.

Gorm Natlandsmyr, daglig leder i Åsane Fotball, ønsker en sportssjef som kan videreføre det prosjektet han og Morten Røssland har startet på i Bergen nord. Foto: Eirik Brekke

Stor interesse

Røssland kan fortelle om stor interesse for jobben bare to dager etter at klubben la ut stillingsannonsen på hjemmesiden sin.

– Jeg har nok hatt 12 til 15 henvendelser på telefon allerede. Det er god aktivitet og interessant for mange, og så skal vi bruke tid på å finne den riktige kandidaten, sier oransjetrøyenes hovedtrener.

Klubben har allerede mottatt søknader fra utlandet.

– Vi har fått et par søknader fra både inn- og utland, så det ser ut som noe som er attraktivt for veldig kompetente folk. Jeg er trygg på at vi skal lande på en god løsning, konstaterer Natlandsmyr.

Åsanes daglige leder kan fortelle at konkrete navn til sportssjefstillingen er blitt diskutert internt, men at de foreløpig ikke har kontaktet noen for å høre om de er interessert.

18 år gamle Joel Mvuka blir, ifølge Natlandsmyr, fulgt av store internasjonale klubber. Det kan fort bli den kommende sportssjefens ansvar å sørge for at Åsane får en god pris for den fotrappe kantspilleren allerede i vinter. Foto: Tor Høvik

Skal være på plass ved sesongslutt

Natlandsmyr håper at den kommende sportssjefen er på plass ved sesongslutt.

– Budsjettmessig ligger stillingen der fra 2022, men det er nok ikke noe i veien for å få inn vedkommende tidligere om det blir praktisk mulig, forklarer den daglige lederen.

Røssland tror det er urealistisk å få på plass en løsning til sommerens overgangsvindu, som åpner 1. august.

– Vi vil ha sportssjefen på plass så fort som mulig, men det vil nok være umulig å få på plass noe i løpet av dette vinduet. Det er mer realistisk å tenke inn mot vinteren, sier fotballtreneren.

Åsane-trener Morten Røssland, som her instruerer Håkon Lorentzen, avslører at de er på utkikk etter å forsterke seg i sommer. Foto: Erik Heimdal

Varsler aktivitet på overgangsmarkedet

Selv om sportssjefen sannsynligvis ikke er på plass til sommervinduet som åpner 1. august, varsler hovedtrener Røssland aktivitet på overgangsmarkedet.

– Vi er på jakt etter å forsterke oss i sommervinduet, gjerne med én eller to spillere, forteller han.

49-åringen mener spesielt ett ledd i laget trenger mer bredde.

– Vi har vært litt skadeutsatte på topp, og vi ønsker litt mer bredde på noen av plassene.

– Vi vet hva vi skal ha og så må vi se hva som er tilgjengelig. Vi må ingenting, så det er ikke panisk i det hele tatt, konkluderer Åsane-treneren.