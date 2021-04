Sterke reaksjoner etter at Dortmund ble fratatt scoring: – Bisarr dømming

Jude Bellingham (17) snappet ballen fra Ederson og satte ballen i mål, men dommeren hadde allerede blåst.

SJOKK: Jude Bellingham kunne ikke tro sine egne øyne etter at målet hans ble annullert. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

– Fryktelig avgjørelse av dommeren. Sjokkerende, skriver eks-fotballspiller Don Hutchison.

Den 49 år gamle skotten er langt fra den eneste som reagerer. På Twitter er det mange fotballkjennere som mener at Ederson på ingen måte fortjente frispark.

I tillegg blåste dommeren før Bellingham satte ballen i mål, og dermed kunne ikke VAR gripe inn.

Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho er ikke med i tirsdagens kamp mot Manchester City og tok tomlene i bruk etter situasjonen.

Dette skjedde kun minutter etter at dommeren hadde blåst straffe til Manchester City. Reprisene viste imidlertid at Dortmund-spiller Emre Can ikke var i nærheten av Rodri, som åpenbart forsøkte å filme seg til straffespark.

– Vi er vitne til historisk dårlig dømming her. VAR fikk ham ut av trøbbel én gang, men han brukte det ikke engang for Bellinghams mål. Grusomt, skriver Evening Standard-skribenten James Robson.

– Veldig, veldig bisarr dømming fra Ovidiu Hategan, skriver Henry Winter i The Times.

Heller ikke Borussia Dortmunds Twitter-konto så ut til å forstå noe av avgjørelsen.

– Veldig strengt å annullere Bellinghams mål der. Ederson sparket foten hans og ikke motsatt, skriver Mark Ogden i ESPN.

Jude Bellingham fikk attpåtil gult kort som følge av situasjonen.

Kommentator og programleder i TV 2, Marius Skjelbæk, er heller ikke spesielt imponert over dommerens innsats.