Chelsea slo tilbake med seier: - Er bare halvveis

(Porto-Chelsea 0–2) Lørdagens pinlige tap mot West Bromwich var et arbeidsuhell. I kveld var Chelsea tilbake på hesten.

7. apr. 2021 22:50 Sist oppdatert nå nettopp

London-klubben imponerte kanskje ikke så mange i kvartfinalen i Champions League mot Porto i Sevilla i kveld, men seieren var viktigst.

Manager Thomas Tuchel kan sende en takk i retning Mason Mount for at managerens imponerende statistikk nå er på 12 seirer, fire uavgjorte og ett tap siden han tok over for Frank Lampard 26. januar.

5–2-tapet for West Bromwich på lørdag kalte Tuchel en «wake-up call».

Med sitt åttende for sesongen - og første i Champions League - har Mason Mount allerede scoret like mange mål som på hele fjorårssesongen. 22-åringen, som er blitt en viktig spiller for Chelsea, viste klasse da han sendte London-klubben i føringen mot Porto.

SENDTE CHELSEA FORAN: Mason Mount blir gratulert av lagkameratene etter sin scoring i 1. omgang. Foto: MARCELO DEL POZO/Reuters

Manglet målscorerne

32 minutter var spilt da han med en elegant vending kom seg fri før han brukte den neste touchen til å plassere ballen til side for Porto-keeperen. Det var Chelseas første sjanse i kampen etter at portugiserne hadde vært best og farligst.

– Det var på tide at jeg fikk mitt første Champions League-mål. Jeg har ventet lenge, og det passet bra at scoringen kom i dag, sier Mason Mount til BT Sport. Samtidig advarer han lagkameratene.

– Vi er bare halvveis. Det er én kamp til. Jobben er ikke gjort.

Les også Mbappé-dobbel da effektive PSG senket Bayern München

Porto hadde sine muligheter også i 2. omgang, men på tampen fikk Chelsea to gode muligheter. Først traff innbytter Christian Pulisic tverrligger med en suser. Bare minuttet senere utnyttet Benjamin Chilwell en feil av Jesus Corona i 85. minutt. Chilwell stormet rett på mål, rundet keeper og økte til 2–0.

Porto manglet sine to fremste målscorere i kveld, kaptein Sérgio Oliveira og Mehdi Taremi. De er begge klare til returkampen i neste uke.

PS! Bortemålsregelen gjelder selv om også returen går - som i kveld - på Ramon Sanchez Pizjuan stadion i Sevilla.