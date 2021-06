Blodig Schick slått ut av albue - svarte med scoring

(Kroatia-Tsjekkia 1–1) Tsjekkias Patrik Schick satte 1–0 fra straffemerket. Situasjonen som ledet til straffen diskuteres heftig.

18. juni 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Patrik Schick flekset muskler etter at han sendte Tsjekkia i føringen mot Kroatia. Ivan Perisics utligning sørget for at det endte 1–1. Foto: Paul Ellis / POOL / AFP POOL

Straffesituasjonen, hvor Dejan Lovren var stygt oppe med albuen opp i ansiktet på Patrik Schick, ble den store hendelsen i kampen som endte 1–1. Kroaten hevdet sin uskyld, mens en blodig og forslått Tsjekkia-spiss mottok behandling liggende på gresset. Etter en tur ut til VAR-kameraene, besluttet den spanske dommeren å peke på ellevemeteren.

Der var Schick selv, som så både preget og forslått ut, sikker og sørget for kampens første scoring. Men meningene om det faktisk var straffespark eller ikke er delte.

– Albue i ansikt. Klart frispark ute på banen, derfor korrekt straffe, sa tidligere toppdommer Jonas Eriksson på SvT i pausen.

Rio Ferdinand er derimot klar på at det ikke er straffe.

– Begge går opp i duellen, begge har armene i været. En treffer åpenbart den andre, men jeg tror ikke det er noen som helst intensjon om å skade motstanderen fra Lovren, sa Rio Ferdinand i BBC-studio.

– Han ser ikke på ham og vinner faktisk ballen. Spissen er på blindsiden så han ser ham ikke før i siste øyeblikk. Jeg tror dommeren trenger litt hjelp fra noen der. Jeg syns de burde sagt: «Dette er din avgjørelse», sa Ferdinand med henvisning til VAR-teamet.

– Med håndbrekket på

Tsjekkia føyk ut av startblokkene på Hampton Park, hvor Patrik Schick bare var et dårlig treff på ballen unna å sende tsjekkerne i ledelsen etter kvarteret.

Kroatenes første mulighet kom sju minutter senere, da Ivan Perisic helt fritt fikk prøve seg fra tolv meter etter en frekk cornervariant. Sisteskanse Tomas Vaclik hang med på notene.

– Jeg synes Kroatia spiller med håndbrekket på, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl, som sammen med ekspertkommentator Carl-Erik Torp var lite imponert over det han fikk se.

Blodig alvor

Så tok det fyr. 35 minutter var gått da den omtalte straffesparksituasjonen kom. Tsjekkia-stjernen Schick gikk rett i bakken mens blodet rant fra nesen ettetr møtet med Lovrens albue. Midtstopperen protesterte iherdig da straffesparket ble tildelt, men slapp unna med det gule kortet.

Albuen fra den tidligere Liverpool-stopperen var av det stygge slaget. Foto: Andy Buchanan / POOL / AFP POOL

Schicks straffescoring gjør at han nå står med tre scoringer på de to første kampene, og er EMs foreløpige toppscorer.

Det var tydelig at det var en scoring kampen trengte. Like etter skapte Milan-spiss Ante Rebic Kroatias største mulighet før hvilen da han løp seg fri inne i feltet, og fikk avsluttet fra skrått hold. Avslutningen like til side for mål.

Den svake forestillingen i førsteomgang så raskt ut til å være glemt. Bare to minutter inn i andreomgang kronet Ivan Perisic en strålende soloprestasjon med en dunke ballen opp i det lengste hjørnet - og lagene var like langt.

Ivan Perisic og lagkameratene jubler for 1–1. Foto: Andy Buchanan / POOL / AFP POOL

Kroatia fortsatte å presse på, og NRK-kommentatorene konkluderte raskt med at det var et helt annet kroatisk lag vi fikk se etter pause.

Nikola Vlasic var nære 20 minutter før slutt, men det ville seg ikke. Kroatene festet grepet mot slutten, men det endte1–1 i den skotske hovedstaden. Et resultat tsjekkerne var tydelig fornøyde med, mens situasjonen er langt mer alvorlig for VM-finalisten fra 2018.