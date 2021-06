Ropstad ut mot EM-sponsor TikTok etter Eriksens hjertestans

Barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerer kraftig på at barn ned i 13-årsalderen enkelt kan spore opp videobildene av fotballspilleren Christian Eriksens hjertestans på mobil-appen TikTok.

BARNE- OG LIKESTILLINGSMINISTER: Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Terje Bringedal

– Slike bilder har ikke noe på sosiale medier å gjøre, og særlig ikke på en plattform som i all hovedsak benyttes av barn. TikTok må være sitt ansvar bevisst. Christian Eriksen hadde hjertestans og lå livløs på bakken. Vi voksne reagerte og kjente på sjokk. Da må vi huske at barn har ingen grunnlag for å tolke dette. Dette kan virke veldig skremmende, sier Ropstad til VG.

Christian Eriksen kollapset like før pause i Danmarks første EM-kamp mot Finland lørdag. NRK og flere internasjonale rettighetshavere fikk kritikk for at sterke bilder av dansken, der han mottok hjerte- og lungeredning, ble vist på TV.

NRK har tatt selvkritikk for at de viste bildene og har senere slettet dem fra videospilleren sin på nett. På videodelingstjenesten TikTok – med mer enn en halv milliard brukere mellom 10 og 19 år – er de fortsatt lett tilgjengelig.

Fakta Dette er TikTok TikTok er et sosialt media der man kan dele korte musikkvideoer på opptil 60 sekunder. TikTok er lastet ned mer enn to milliarder ganger på verdensbasis, og mer enn 1,2 millioner ganger i Norge. Aldersgrensen er 13 år og en fjerdedel av brukerne er mellom 10 og 19 år, ifølge Statista. Medietilsynet viste i en rapport utgitt i 2020 at 65 prosent av 9–18-åringer i Norge bruker TikTok. 70 prosent i aldersgruppen 13–16 år brukte tjenesten. Vis mer

Kjell Ingolf Ropstad venter nå at det settes krav til at klippene fjernes fra tjenesten.

– Eriksens familie må også få slippe at dette florerer. Det er et gjentakende problem at gigantene ikke tar ansvar for det som spres av alvorlig innhold, sier statsråden videre, samtidig som han understreker at han er glad for at NRK selv har fjernet klippet.

STØTTET LAGKAMERATEN: Det danske fotballandslaget laget en ring rundt Christian Eriksen og det medisinske personellet som behandlet ham. Yussuf Poulssen (f.v.), Simon Kjær, Thomas Delaney, Andreas Christensen og Jonas Wind var sterkt preget. Foto: Stuart Franklin / Getty Pool

Ropstad mener det er spesielt uheldig at innholdet får florere med tanke på at den kinesiske appen er offisiell sponsor av mesterskapet.

– Det setter situasjonen i et enda verre lys. UEFA burde snakke med TikTok og gi klar beskjed om at dette ikke er greit. Dette er en hendelse som har rystet hele verden, og skjer på en scene mange unge følger. At de da skal møte det i en app senere er uholdbart, sier Ropstad.

Får ekspertstøtte

Steffen Krüger, førstelektor og ekspert på sosiale medier ved Universitetet i Oslo, deler statsrådens synspunkt. Han har sitt spesialfelt innen skjermkultur og kritiske perspektiver på delingskultur.

– Hvis det faktisk er slik at nærbildene av Eriksen fremdeles sirkulerer

på TikTok, ville jeg forventet at en offisiell EM-sponsor tar mer sosialt

ansvar. Det at TikTok er sponsor for mesterskapet er et PR-trekk som skal skape et bedre rykte for en kinesisk app som har ikke hatt det beste omdømmet fra før, sier Krüger til VG.

Barne- og likestillingsministeren mener strengere tiltak må iverksettes.

– Jeg tror dette må reguleres internasjonalt, men jeg etterlyser større konsekvenser. Det er gjentakende eksempler på at mye grovere ting enn dette spres. Derfor bør det komme et regelverk. EU jobber med det nå, sier Ropstad.

Slik svarer TikTok

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med TikTok. Det kinesiske selskapet ga dette svaret til Danmarks Radio:

«Vi ønsker Christian Eriksen en rask bedring. I samsvar med våre retningslinjer jobber vi for å redusere hvor lett man kan finne innhold som kan være forstyrrende eller sjokkerende for allmennheten. Derfor omdirigerer vi søk, begrenser distribusjon på brukernes personlige sider, og bruker lignende videoalarmer for å redusere uventede visningen av lignende innhold».