Molde skal ha forhørt seg om Daland. Midtstopperen bekrefter at flere er interessert

VG melder at Molde trolig selger midtstopper til utlandet, og at Start-kaptein Jesper Daland er mulig erstatter.

Jesper Daland jubler etter 5–1-seieren mot Haugesund i fjorårets Eliteserie. Foto: Tor Erik Schrøder

6. mai 2021 11:46 Sist oppdatert 15 minutter siden

Det er VG som melder om Moldes Daland-interesse torsdag formiddag. Avisen skriver at Molde har forhørt seg med Start om 21-åringens tilgjengelighet fordi midtstopper Sheriff Sinyan kan forsvinne.

– Jeg spiller i Start enn så lenge. Det kan være så mangt. Det kan være et halvt år, det kan være 10 år, sier Jesper Daland til Fædrelandsvennen.

– Har du hørt noe fra Molde?

– Som jeg sier til de flest. Jeg vet det er interesse, ikke nødvendigvis fra Molde. Det beveger seg litt her og der, sier Daland, som ikke ønsker å forholde seg til overgangssnakk før det er reelle forhandlinger.

– Helt ærlig. Jeg har ikke ønsket å høre om interesse. Det er forskjell på det og at noe faktisk skjer. For det meste er slik interesse ikke noe jeg hører noe om, selv om jeg vet at det er interesse for meg.

Vil ha fokus på serieåpningen

– Har du snakket med Start eller Molde om dette?

– Nei, det har jeg ikke. Det blir det vel ikke snakk om før noe rører på seg, uavhengig av hvilken klubb det er, svarer Daland.

– Er Molde interessant?

– Det er er fin klubb, med mange gode spillere som har gjort det godt i Europa. Det er også en liten by. Om det er noe sted jeg har lyst til å gå nå? Jeg trives veldig godt her, sier Daland, og legger til:

– Nå er jeg bare fokusert på at vi skal fange tolv poeng på de fire første kampene i serien mot ganske gode motstandere.

Start-trener Joey Hardarson sier følgende om interessen etter torsdagens treningsøkt:

– At det er interesse for Jesper er naturlig. Men det er ikke noe jeg kan kommentere. Om det er konkret vet jeg heller ikke, sier Hardarson.

– Du regner med å ha Jesper til disposisjon når serien starter?

– Ja, det håper vi. Så er vi klar over at interessen er der og at noe kan skje. Men jeg er ikke satt inn i det hvis det er en sak. Så får vi se.

Var nær Italia-overgang

Start var nær ved å selge Daland i forrige overgangsvindu.

Start var enig med den italienske serie A-klubben Benevento om en salgssum på rundt 10 millioner kroner på overgangsvinduets siste dag i januar. Salget strandet på grunn av for dårlig tid.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det er kjedelig. Når det kun er tid som står i veien, så kjenner en litt på det, men jeg får bruke det til noe positivt og som motivasjon, sa Daland i begynnelsen av februar.

Daland har vært kaptein i de to siste treningskampene for Start, og ser ut til å overta den rollen fra Martin Ramsland.