Woodward: – Vi står fullt og helt bak Solskjær

Klubbdirektør Ed Woodward sier Manchester United er på en «positiv kurs» under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

Ole Gunnar Solskjær har full støtte hos ledelsen i Manchester United. Foto: Paul Ellis AP /NTB

NTB

7 minutter siden

Woodwards støtte til nordmannen kom i forbindelse med presentasjonen av klubbens kvartalsresultat torsdag. Der slo han fast at klubbens ledelse står last og brast med Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær fikk sist helg et pusterom fra spekulasjonene om at han kan bli erstattet som United-manager da laget hans tok en sterk borteseier 3-1 mot Everton.

United ligger likevel langt unna ønsket posisjon på 14. plass etter tre tap og like mange seirer på de sju første kampene i Premier League.

Woodwards støtte til kristiansunderen kom samtidig som Manchester United ufrivillig måtte offentliggjøre kvartalsresultatet én dag for tidlig. Det skyldtes en feil i testkjøringen av tallene som gjorde at de ble gjort offentlig kjent torsdag i stedet for fredag.

Tallene viser at publikumsinntektene naturlig nok har falt som en stein ettersom kampene spilles for tomme tribuner under koronapandemien. Klubben får likevel noen inntekter fra utleie og har de siste tre månedene økt TV-inntektene ettersom Premier League i år ble spilt i juli.