Sveriges landslagslege mener at Norge overdriver

Landslagsspilleren Carl Starfelt (25) har testet positivt for corona - men Sverige trener likevel som normalt. – Norge overdriver, mener den svenske landslagslegen.

TESTET: Carl Starfelt - her i aksjon mot Russlands Andrej Mostovoj nylig - har testet positivt for corona. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Anders Valentin sa dette på Sveriges pressekonferanse fredag. Landslagslegen ble konfrontert med at Norge valgte å droppe treningen etter at det ble klart at Omar Elabdellaoui hadde testet positivt.

I motsetning til Elabdellaoui har ikke Rubin Kazan-spilleren Starfelt hatt noen symptomer, ifølge den svenske landslagsledelsen.

– Smittebeskyttelsen i Norge - de er veldig tøffe og har avlyst, gjort alt mulig ... I manges øyne bruker de for kraftige virkemidler. Hvis man låser inn alle, da har man ryggen fri. Men det føles overdrevet, sa Anders Valentin på pressekonferansen.

Hans kritikk var ikke rettet mot det norske landslaget, men mot de norske corona-reglene. I tillegg til å avlyse treninger, valgte Norges Fotballforbund (NFF) etter anbefaling fra helsedirektør Bjørn Guldvog å avlyse privatlandskampen mot Israel etter at Israels Mu'nas Dabbur fikk påvist covid–19.

Legen sa at «om du tester nok, så dukker det opp noen positive tilfeller».

– Smittefaren er veldig lav innendørs. Uten på banen finnes det knapt smittefare, sa Anders Valentin, og opplyste at den svenske troppen har hatt i alt 500 tester under denne samlingen.

– Vi har nesten ventet på at dette skulle skje. Samtidig er det bra at systemet fungerer. Det er viktig å ta det før det begynner å smitte for alvor.

På direkte spørsmål svarte han at det ikke er aktuelt å sette andre spillere i karantene. Ifølge legen er det risiko for at Carl Starfelt er smittsom, men det er heller ikke sikkert. Starfelt spilte mot Danmark i midtuken. Og landslagstrener Janne Andersson har testet positivt, men ifølge legen har de andre trenerne mye kontakt med ham digitalt.

Også Sveriges neste motstander, Kroatia, har hatt et corona-tilfelle. Kroatias kaptein Domagoj Vida spilte 45 minutter av privatlandskampen mot Tyrkia i Istanbul - men rett før pause hadde det medisinske apparatet fått vite at han hadde testet positivt.

Den administrative sjefen for det svenske landslaget, Stefan Pettersson, sa på pressekonferansen fredag at det overhodet ikke er aktuelt å avlyse Nations League-kampen.

– UEFAs regler sier at hvis det finnes 13 spillere tilgjengelig, hvorav én målvakt, så skal matches spilles, sa Petersson.