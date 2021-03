Haaland-dobbel på åtte minutter – Lewandowski svarte med hat trick

(Bayern München – Borussia Dortmund 4–2) Erling Braut Haaland (20) rundet 100 mål i karrieren med to mål på de første åtte minuttene mot Bayern München. 20-åringen ruslet skadet av banen i andre omgang og satt på benken da Bayern fullførte snuoperasjonen i sluttminuttene.

6. mars 2021 20:23 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Der Therese Johaug og co. har sørget for norsk jubel i Oberstdorf, to timer lenger sør i Bayern-regionen, skapte Haaland nye, store norske idrettsøyeblikk på Allianz Arena.

Bayern München-manager Hansi Flick innrømmet at de hadde lagt en «anti-Haaland plan» før lørdagens storkamp. Nøyaktig hva den gikk ut på vites ikke – men at den ikke fungerte, er helt sikkert.

For Erling Braut Haaland brukte bare 74 sekunder på å score mot stormakten fra Bayern. Jærbuen hamret løs fra 18 meters hold, og via et bein suste ballen inn bak Manuel Neuer.

Åtte minutter ut i kampen doblet 20-åringen ledelsen etter et flott angrep av gjestene. Thorgan Hazard trillet ballen inn foran mål, og der luktet selvfølgelig Haaland mål. En sensasjonell åpning av den unge nordmannen, som har 45 mål på 46 kamper siden overgangen til Dortmund.

– Han har stort potensial. Han er et stort talent og er sulten på mål. Han er svært viktig for Dortmund, og med han på banen føler lagkameratene seg bedre. Alt er mulig for ham. Han er ung og har en stor fremtid, roser superspiss Robert Lewandowski i et intervju sendt på Viasat 4.

– Han spiller ikke som om han er 20 år, tilføyer han med et smil.

Dette var Haalands 100. mål i karrieren, et antall han har brukt langt færre kamper på å nå enn en rekke av verdens største spillere:

Haaland, 146 kamper

Kylian Mbappé, 180 kamper

Lionel Messi, 210 kamper

Zlatan Ibrahimovic, 245 kamper

Cristiano Ronaldo, 301 kamper

SVEVER HØYT: Erling Braut Haaland noterte seg for to mål mot Bayern München i «Der Klassiker». Foto: ANDREAS GEBERT / REUTERS

Før kampen var det fokus på spissduellen mellom Lewandowski og Erling Braut Haaland: Den rutinerte målsniken som aldri slutter å score mot spisstalentet som er spådd å prege verdensfotballen det neste tiåret.

Haaland hadde innfridd sin del av forventningene, og det virket å tenne noe innvendig i polakken. For han ville ikke være noe dårligere, og til pause sto det 2–2 etter to Lewandowski-scoringer – et fra kloss hold i feltet og et fra straffemerket.

– Det er to fantastiske spillere. Det var tøft for oss å slippe inn de to målene og fikk oss til å våkne opp. «Lewy» sine mål for oss var også utrolige, sier Bayerns Alphonso Davies.

Les også Preben Elkjær i VG-intervju: Mener «komplette Haaland» bør bli i Dortmund i flere år

I andre omgang scoret Lewandowski sitt tredje for kvelden og fullførte den elleville snuoperasjonen til 4–2.

Lewandowski har vært et mareritt for Dortmund etter at han forlot klubben i 2014. 32-åringen har straffet gamleklubben med 22 mål på 23 oppgjør siden overgangen til Bayern.

Bayern-spissen er toppscorer i Bundesliga med 31 mål på 23 ligakamper. Haaland står med 19 mål på 19 kamper.

Nordmannen ruslet av banen med en skade i ankelen etter 60 minutter. TV-bildene viste at han hadde en liten rift i huden.

– Erling fikk et spark mot akillessenen, men han signaliserte til meg at det ikke var noe alvorlig. Utover det spilte han strålende, sa Borussia Dortmund-trener Edin Terzić på pressekonferansen etter kampen.

Kilde: sofascore.com

«Der Klassiker» er møtet mellom Tysklands to mest suksessrike klubber, og på de siste 22 årene er det bare tre andre lag som har vunnet Bundesliga. Men denne sesongen er det ingen kniving om ligatittelen de imellom. Bare Bayern har realistiske tittelsjanser av dem. Dortmund har falt av lasset og kjemper for en plass i neste års Champions League.

Lørdagens storkamp ble en ny opptur for Hansi Flicks menn. Allianz Arena er ingen drømmeplass å besøke – heller ikke for Dortmund. De gule og svarte sto med seks strake tap på Bayerns hjemmebane før lørdagens møte. Nå er den miserable rekken forlenget til syv.

Les også Trener måtte beklage Haaland-prat: – Dumt

For i det 88. og 90. minutt straffet hjemmelaget Dortmund hardt. Først banket Leon Goretzka inn Bayerns tredje med en presis volley. Like etter var det tid for Lewandowski igjen, som fra 18 meter limte ballen i hjørnet.

Dermed var kampen punktert og Bayern klatret to poeng forbi Leipzig på toppen av Bundesliga. Dortmund har fire poeng opp til 4.-plassen som gir Champions League-spill.