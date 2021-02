Seriestarten kan bli utsatt i fire uker. Slik takler de usikkerheten

Rosenborg Kvinner hadde håpet å få en fastsatt dato for seriestarten denne uken. Nå må de vente ytterligere på et klarsignal.

Kristine Nøstmo (t. v), Mali Lilleås Næss og resten av Rosenborg Kvinner venter fortsatt i uvisshet på når serien skal starte. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Mandag ble seriestarten for Toppserien ble utsatt. Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner skulle bruke uken på å komme frem til en ny dato, men enda er ingenting sikkert.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen var med i diskusjonen om ny dato for seriestart for Toppserien. Hun forteller at møtet mellom statsministerens kontor og idretten onsdag neste uke blir en viktig pekepinn for videre planlegging.