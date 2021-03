Han har ikke spilt ett sekund i eliteserien: Nå kan Emil (20) debutere i Europa

Emil Varhaugvik Breivik fra Gossen debuterer trolig i Europa League når Molde møter Granada torsdag.

Emil Varhaugvik Breivik fra Gossen er med i troppen som møter Granada i Europa League torsdag. Foto: PER LIANES, MOLDE FK

Den lokale unggutten får etter alt å dømme spilletid i den avgjørende 8-delsfinalen som spilles på Puskas Arena i Budapest. Martin Ellingsen har karantene og Etzaz Hussain er nettopp tilbake etter ryggskade. Det åpner for kamp om plassen som makkeren til Fredrik Aursnes sentralt på midtbanen.

-Det ligger en mulighet for Emil her. Nå er Etzaz tilbake, så vi må vurdere hva som er best å gjøre fra start. Det er vanskelig å være kategorisk flere dager før kampen, men det ligger litt i kortene at Emil får spilletid mot Granada, bekrefter Erling Moe til Rbnett.