Molde-profil ferdig for sesongen: – Bestemt meg for å trekke meg litt tilbake

AKER STADION (VG) Eirik Ulland Andersen (28) har blitt vraket til 17 av Moldes 20 siste kamper. Nå opplyser haugesunderen at han ikke vil være tilgjengelig for matcher resten av sesongen.

BETENKT: Eirik Ulland Andersen spiller svært lite for Molde om dagen. Foto: Christoffer Andersen

11. nov. 2020 11:30 Sist oppdatert nå nettopp

Ulland Andersen har bare startet tre av de 20 siste kampene. Han har blitt vraket til Moldes tropp eller vært ubrukt reserve i 14 av oppgjørene, mens han har blitt byttet inn i de tre øvrige. I løpet av de siste 11 matchene har kantspilleren bare ett innhopp på 24 minutter.

VG var sist helg i kontakt med den tidligere Strømsgodset-stjernen som de siste årene har blitt ansett som en av Eliteseriens beste spillere. Han fortalte da at han ikke ønsket å uttale seg om situasjonen. Etter 2–2-oppgjøret mot Kristiansund spurte VG trener Erling Moe hva Ulland Andersen mangler sammenlignet med de han konkurrerer med.

– Det går jeg ikke inn på i mediene, å veie den ene opp mot den andre. Da går det feil av gårde. Det jeg ønsker, er at han blir 100 prosent frisk og smertefri. Det skal han få tid til. Da vil han komme sterkt tilbake, sier Moe til VG.

Onsdag, etter at denne saken ble publisert, ba Ulland Andersen om å få komme med en kommentar hvor han forteller at han trekker seg tilbake resten av året.

– Jeg har vært tilgjengelig til stort sett alle kamper i 2020. Når man kommer tilbake fra en alvorlig skade så er man avhengig av tålmodighet og tillit til å komme i form. Når jeg i løpet av høsten nå har havnet mer og mer ut av laget og troppen, har jeg bestemt meg for (i samråd med klubben) å trekke meg litt tilbake og få fikset opp i noen småting jeg har slitt med nå i det siste. Dette for å være klar til en preseason i 2021.

– Så du er ferdig med kamper denne sesongen?

– Ja, ser sånn ut.

Det bekrefter også Moldes trener.

– Vi er enige om at han får tid til å bli helt frisk. Det som har vært utfordringen med situasjonen, er at han har fått litt følgefeil. Da føler vi det er riktig at vi bruker den tiden Eirik trenger på å bli 100 prosent til vi starter opp igjen. Det gleder vi oss til, for han har gjort et fantastisk jobb i opptreningen, men så har det vært små tilbakefall med andre «følgesaker». Det tar vi nå, så får han gå inn mot en ny sesong frisk og rask, uten noen utfordringer, sier Moe onsdag ettermiddag.

– Andersen skal sist torsdag ha vært gjennom en operasjon. Hva var det for?

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om hva han trenger å jobbe med. Det er ingenting alvorlig – men han trenger å bruke tid på å få restituert seg 100 prosent, og det vil han få nå.

ISKALD: Ulland Andersen har blitt vant til å sitte på benken eller tribunen for Molde denne sesongen. Her med Alexandro Craninx, Henry Wingo, Erling Knudtzon og Mattias Moström bak fra venstre. Foran fra venstre sitter Sheriff Sinyan, Ohi Omoijuanfo og Ulland Andersen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Fantastisk gutt

For Strømsgodset leverte Ulland Andersen 11 scoringer og fem målgivende i 2017. I 2018 puttet han seks ganger og bidro med like mange assister.

Etter overgangen til Molde i fjor gikk det kort tid før han var uheldig 1. mai og røk akillesen.

Ifølge Moe trenger Ulland Andersen mer tid.

– Han er jo en fantastisk gutt og en utrolig god fotballspiller. Han har kjempet seg tilbake etter en alvorlig skade. Nå er han i en periode som han får lov å bruke til å bli helt frisk igjen. For vi trenger en Ulland som er frisk til neste år. Han har nesten ikke vært 100 prosent frisk siden han kom hit, sier Moe.

– Er det naturlig hvis han er frustrert over manglende spilletid?

– Ja, ja. Jeg skjønner at alle de som ikke føler at de får nok spilletid, er frustrerte. Det sier seg selv. Hvis ikke er det noe galt. Det ligger i fotballens natur.

– Hvordan er dialogen mellom dere?

– Jo, altså. Den er grei, den.

MOLDE-SJEF: Erling Moe etter kampen mot KBK søndag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Oversikten

Om Ulland Andersen fortsetter karrieren i Molde utover årets sesong, gjenstår å se, men han har kontrakt med blåtrøyene ut 2022. Agent Jim Solbakken har ikke besvart VGs henvendelse i denne saken.

Sist måned var Molde-spilleren nær et lån til Brann, men klubbene ble ikke enige om betingelsene for en overgang.

At 28-åringen ikke spiller på langt nær så mye som håpet under Moe, er det liten tvil om. I år har Ulland Andersen startet syv kamper og scoret fire mål, men spesielt de siste månedene har han knapt vært å se på banen.

Han har likevel klart å levere noen solide scoringer i 2020, som denne mot FK Haugesund:

VGs gjennomgang av spilletiden hans de siste 20 Molde-kampene, ser slik ut (matcher fra start uthevet i sort):

05.08: Byttes inn og spiller de siste 12 minuttene hjemme mot Start. 5-0-seier.

10.08: Byttes inn og spiller de siste 17 minuttene hjemme mot Brann. 1-2-tap.

15.08: Starter og scorer borte mot Sarpsborg 08. Reduserer til 1–2 etter 59 minutter. Byttes ut etter 61 minutter. 1-2-tap.

19.08: Ikke i kamptroppen mot KuPS. 5-0-seier.

22.08: Ubenyttet reserve hjemme mot Odd. 2-0-seier.

26.08: Ubenyttet reserve borte mot Celje. 2-1-seier.

30.08: Starter borte mot Viking. Scorer (og utligner til 1-1) etter 67 minutter. Byttes ut fire minutter senere.

16.09: Ikke i kamptroppen mot Qarabag.

19.09: Starter neste eliteseriekamp, borte mot Vålerenga. Blir byttet ut etter 60 minutter på stillingen 0–1. 1-2-tap.

23.09: Ikke i troppen hjemme mot Ferencváros. 3–3.

26.09: Ubenyttet reserve i neste eliteseriekamp, hjemme mot Sandefjord. 0-1-tap.

29.09: Ikke i troppen borte mot Ferencváros. 0–0. CL-exit.

04.10: Ikke i troppen borte mot Brann. 2-1-seier.

17.10: Ubenyttet reserve hjemme mot Bodø/Glimt. 4-2-seier.

22.10: Ubenyttet reserve borte mot Dundalk. 2-1-seier.

25.10: Byttes inn og spiller de siste 24 minuttene hjemme mot Godset. Kommer inn på 0–0. 2-1-seier.

29.10: Ubenyttet reserve hjemme mot Rapid Wien. 1-0-seier.

01.11: Ubenyttet reserve borte mot Mjøndalen. 3-1-seier.

05.11: Ikke i troppen borte mot Arsenal. 1-4-tap.

08.11: Ikke i troppen mot Kristiansund. 2–2.

Totalt:

Fra start: 3/20 kamper.

Byttet inn 3/20 kamper.

Ikke i troppen: 7/20 kamper.

Ubenyttet reserve: 7/20 kamper.

Spilte minutter siste 20 kamper: 245 av 1800

Spilte minutter siste 10 kamper: 24 av 900