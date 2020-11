Sheriff kan møte Arsenals stjernespiss og kaptein fire ganger på tre uker

Sheriff Sinyan står overfor litt av ei utfordring de neste ukene. Han kan nemlig måtte stoppe Pierre-Emerick Aubameyang hele fire ganger iløpet av kort tid.

Sheriff Sinyan har alltid et smil på lur. Han smiler nok bredt av tanken på at han kan få testet seg mot en av verdens beste spisser hyppig denne måneden. Bjørn Brunvoll

Nå nettopp

Av Daniel Nerli Gussiås

Midtstopperen har fått mindre spilletid i høst, etter at både Stian Gregersen og Martin Bjørnbak har returnert fra skade. Men til tross for at stopperduoen har dominert, har Sinyan et håp om å få spilletid under kampene som venter utover høsten. Det inkluderer selvsagt også oppgjørene mot Arsenal.