Bohinen om den første måneden: – Utrolig krevende og tøff

SARPSBORG (VG) For første gang som Sarpsborg 08-trener kunne Lars Bohinen juble for hjemmeseier etter å ha slått Molde. Nå vil han se laget prestere to gode kamper på rad.

HJEMMEJUBEL: Lars Bohinen var engasjert underveis fra sidelinjen i kampen mot Molde og fikk se laget sitt vinne på hjemmebane for første gang. Foto: Christoffer Andersen

Ni måneder etter forrige seier på hjemmebane, kunne endelig Sarpsborg 08-fansen igjen juble på Sarpsborg stadion.

På det niende forsøket etter 4–0-seieren mot Stabæk 3. oktober i fjor, ble Steffen Lie Skåleviks scoring nok til å vinne hjemme mot Molde.

– Det var en hardt tilkjempet seier. Det er mye som er lagt ned for å ta de poengene. Vi tar det med oss og forhåpentligvis gir det oss litt selvtillit, sier Bohinen til VG etter kampen.

Etter at sluttsignalet lød, løp keeper Anders Kristiansen ut på en spontan «æresrunde» for å oppildne publikum og takke for kampen.

HOPPENDE GLAD: Anders Kristiansen var meget godt fornøyd med tre poeng. Foto: Christoffer Andersen

– Jeg var bare så glad på lagets vegne og byens vegne at vi dro i land tre poeng. Vi trengte denne opplevelsen. Dette var medisin, etter å ha kastet bort tre poeng mot Viking og fått juling av Vålerenga, sier han om feiringen.

Kampen var den sjette under ledelse av Lars Bohinen i Sarpsborg 08, etter at han ble klar for klubben for 6. juni.

– Hvordan har den første måneden vært?

– Den har vært utrolig krevende og tøff. Det har vært mange kamper og lite øving. Vi har kastet mye teori etter spillerne. En del sitter, mens en del ikke sitter. Jeg setter veldig pris på at vi nå får en treningsuke og får øvd litt. Jeg håper det roer seg ned litt etter hvert, for det har vært utrolig hektisk, sier Bohinen.

Mot Molde fikk han se laget kjempe i hver eneste duell og videre håper han at Sarpsborg 08 også skal ta steg i det offensive spillet.

– Føler du at spillerne tar til seg det du kommer med?

– Ja, det gjør de. Definitivt. De er veldig lojale og de er veldig villige til å få det til. Av og til er de litt for ivrige. For oss gjelder det å reprodusere den fysiske innsatsen, men samtidig også få litt mer ro med ballen, slik at det ikke bare blir hes og pes hele tiden, mener Bohinen.

– Vi har fortsatt til gode å prestere to gode kamper på rad. Det får bli målet nå, sier han.

AVGJORDE: Steffen Lie Skålevik headet inn kampens eneste scoring mot Molde. Foto: Christoffer Andersen

Sarpsborg 08-trioen Anders Kristiansen, Joachim Thomassen og Steffen Lie Skålevik skryter alle av måten Bohinen har kommet inn i laget på.

Kaptein Thomassen mener det har vært «utelukkende positivt», mens Kristiansen har tro på det langsiktige prosjektet.

– Han er tydelig og er klar på hva han ønsker. Han ønsker at vi skal prøve og det er lov å feile. Vi har vært inne i en liten omstillingsprosess med litt nye ting som han ønsker å få inn i laget. Noen ganger kan en slik omstilling bli stygt i starten, men så bærer det frukter senere. Det tror jeg vi absolutt kommer til å se, sier keeperen.

– Han har kommet inn og trykket på de rette knappene. Han har fått oss til å bli friere offensivt, og forhåpentligvis kan vi få det offensive til å løsne etter hvert. Vi har den defensive tryggheten i bunn fra før, så han har kommet inn og prøvd å få oss til å skape flere sjanser. Spille bedre offensivt rett og slett, og jeg føler det kommer nå, sier Lie Skålevik.