Siste runde i Toppserien spilles som planlagt: – Må gjøre det beste ut av det

Tre spillere på gulljagende Vålerenga må i karantene etter et smitteutbrudd i den danske landslagstroppen, men helgens avsluttende runde i Toppserien utsettes ikke.

KJEMPER OM GULL: Vålerenga leder Toppserien før helgens avsluttende runde. Foto: Berit Roald

1. des. 2020 19:45 Sist oppdatert nå nettopp

De tre aktuelle spillerne er Rikke Madsen, Stine Pedersen og Janni Thomsen. Tirsdag kveld spiller det danske landslaget mot Italia.

– Vi har kommet til enighet med Vålerenga om at kampene går som oppsatt. Det er fryktelig synd for Vålerenga å ikke disponere full stall i gullkampen, men de alternativene scenariene kan bli enda verre, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner til VG.

De siste dagene har det vært møter med alle klubbene og flere møter med Vålerenga for å finne den beste løsningen.

– Det har vært usikkerhet knyttet til nærkontakten Vålerenga-spillerne har hatt med de smittede spillerne. I dag kom det tre nye tilfeller i det danske landslaget også og det er bestemt at spillerne har karantene i ti dager fra i går. De er indisponible til søndagens kamp, sier Jørgensen.

– Jeg må si at jeg har veldig respsekt for corona , smittevernsreglene og det gjeldende regelverket, sier sportssjef i Vålerenga, Eli Landsem, og er klar på at de respekterer avgjørelsen om å spille som planlagt.

– Selvfølgelig ønsker man å ha med de beste spillerne, men det har vært et spesielt år. Vi må gjøre det beste ut av det. Vi har gode innbyttere, men det er synd at et seriemesterskap skal avgjøres under disse forutsetningene, mener Landsem.

I tillegg til den siste serierunden i Toppserien, gjenstår også cupfinalen 13. desember mellom Vålerenga og LSK Kvinner. Vålerenga spiller også mot Brøndby i Champions League 10. og 16. desember.

– Cupen henger ikke så høyt i år som normalt. Sånn sett kunne vi gjerne flyttet på den og spilt neste helg, men det er mange lag sender spillerne sine hjem på juleferie etter helgens kamp, så det hadde heller ikke vært fair play.

Vålerenga leder serien på bedre målforskjell enn Rosenborg og har ett poeng på Avaldsnes.

Slik avgjøres gullkampen søndag:

Vålerenga-Arna-Bjørnar

Klepp-Rosenborg

Sandviken-Avaldsnes