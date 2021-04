Viking fikk ja på søknad – nå kommer endelig nysigneringen

Viking har fått ja på søknaden om innreise.

Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA

Nå nettopp

Onsdag kveld fikk Viking godkjent sin søknad om innreise for Shayne Pattynama. Det betyr at 22-åringen fra Nederland endelig kan reise til Stavanger og etter hvert slutte seg til Viking – over en måned etter at han signerte for de mørkeblå.

Etter at Viking fikk godkjent sin søknad fikk venstrebacken beskjed om å pakke og komme seg på første fly.