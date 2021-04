Storklubben og stjernetreneren nærmer seg etterlengtet tittel. Et spesielt møte ser ut til å ha vært vendepunktet.

Antonio Conte så ut til å være nær slutten på sin periode som Inter-trener allerede i fjor sommer. Knappe åtte måneder senere ser ting adskillig lysere ut.

Tidligere Manchester United-spiss Romelu Lukaku (t.v.) har spilt en nøkkelrolle for Antonio Conte (t.h.) og Inter. Spissen har 21 Serie A-mål denne sesongen. Foto: DANIELE MASCOLO / REUTERS

Det finnes mange bilder av Antonio Conte. På de fleste er den italienske treneren svært engasjert. Noen husker kanskje hvordan han feiret på seg neseblod da hans Italia-lag tok ledelsen mot Belgia under EM i 2016. Andre husker kanskje de mange utbruddene langs sidelinjen under oppholdet hans i Chelsea.

Én ting er sikkert: Det er aldri stille rundt Antonio Conte. Han har skapt bølger så å si hvor han har vært, både på godt og vondt. På to år i Chelsea vant han både Premier League og FA-cupen, men endte likevel opp med å få sparken.

I sommer var han nær å forlate storklubben Inter etter kun ett knapt år i jobben. Nå tyder mye på at han tar klubben til lagets første ligatittel siden 2010.

Kritiserte egen klubb

Forrige sesong havnet Inter og Conte kun ett poeng bak Juventus, som da tok sin niende strake tittel. I tillegg ble det tap i Europa League-finalen mot Sevilla.

Conte har gjerne hatt rykte på seg for å være en som ikke alltid er enig med toppledelsen i klubbene han befinner seg i. Etter forrige sesong langet Conte ut mot egen klubb. Han følte at han og spillerne fikk for lite ros for arbeidet sitt av ledelsen i Inter. Han etterlyste også midler på overgangsmarkedet.

Det så ut til å gå mot nok en skilsmisse for den profilerte treneren. Og med det måtte Inter ha begynt jakten på den tapte kronen på nytt.

Istedenfor skjedde noe helt annet. Ifølge The Athletic møttes Inter-ledelsen og Conte i Villa Bellini nord for Milano i august. Stedet brukes passende nok som bryllupslokale til vanlig.

Etterpå var Conte og Inter enige om å fortsette samarbeidet.

Fakta Antonio Conte Født 31. juli 1969 Italiensk fotballtrener Har tidligere trent Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus, Italia og Chelsea Ligger an til å ta ligagull med Inter (er elleve poeng foran Milan med åtte kamper igjen å spille) Vis mer

Har vært suverene

Det ser ut til å ha vært en god løsning for begge parter. Siden ble også flere spillere hentet, blant andre vingback Achraf Hakimi, som imponerte for Borussia Dortmund på utlån fra Real Madrid de to foregående sesongene.

Denne Serie A-sesongen har tidvis minnet om en parademarsj for Inter. Laget troner øverst på tabellen, med elleve poeng ned til Milan. Den etterlengtede tittelen kommer stadig nærmere.

På veien dit mener flere at Conte har endret seg. Han fremstår mindre konfliktsøkende. Han kan fortsatt vise misnøye og engasjement, men virker i bunn og grunn roligere og mer fornøyd med tingenes tilværelse.

Men ikke misforstå. Conte er fortsatt Conte.

– Jeg tror ikke noen skal tvile på at det er et villdyr som står på sidelinjen og coacher. Han er like dødsopptatt av å vinne nå som tidligere, sier Rolf-Otto Eriksen.

Han kommenterer Champions League for V Sport og er deres ekspert på italiensk fotball.

– Samtidig vil man kanskje kunne si at villskapen har fått et modnere uttrykk.

Conte kan fortsatt være meget engasjert på sidelinjen. Foto: MASSIMO PINCA / REUTERS

Fortid hos den regjerende mesteren

De neste ukene har Conte og Inter kun ett mål: å sikre seg ligagullet. Han krever normalt svært mye av spillerne sine, noe som har skapt gnisninger mellom ham og spillergrupper tidligere. Eriksen tror 51-åringen så langt har truffet akkurat riktig med balansen i Inter.

– Hvis han klarer å fullføre løpet her med Inter nå, kan det virke som han har klart å finne rett balanse. Jeg tror han er flink til å tøyle seg i perioder, så det er ikke er full fyr i teltet hele tiden. Noe kommer sikkert med alder. Han lærer jo ting, han og. Med alder blir man også oftere «rundere» i kantene.

En Serie A-tittel vil være Contes fjerde som manager i italiensk fotball. Han har tidligere vunnet tre ganger med Juventus. I tillegg vant han flere store titler, blant andre Champions League, da han spilte i samme klubb på 90-tallet.

Derfor vil et ligagull med et Inter ledet av Conte være ekstra spesielt. Få klubber fra forskjellige italienske byer har en større rivalisering enn nettopp Inter og Juventus.

– Conte vil få en spesiell status i Inter hvis han gjør seriemester av dem med bakgrunnen han har, sier Eriksen.

Tar ingenting på forskudd

Men en stadig mer erfaren 51-åring tar ingenting for gitt. Søndag venter Napoli (femteplass) på bortebane. Seier der vil være et langt steg nærmere tittelen. På pressekonferansen før runden ble Conte spurt om han på forhånd ville tatt det ene poenget en uavgjort kamp hadde gitt.

– I mine øyne handler det ikke om det. Det handler om at det fortsatt er mange poeng igjen å ta. Vi må fortsatt ta flere for å nå målet vårt, svarte Conte og la til:

– Vi kan ikke tenke at det er over.

Kilder: The Athletic, BBC, Goal.