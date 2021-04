Manchester United-direktør Ed Woodward trekker seg – fortsetter ut året

Ifølge talkSPORT har Manchester United-lederen trukket seg som klubbdirektør. Det skjer samme kveld som Super League ser ut til å rakne.

FERDIG: Ed Woodward gir seg som Manchester United-direktør når året er omme. Foto: Martin Rickett / PA Wire

20. apr. 2021 20:58 Sist oppdatert nå nettopp

Informasjonen er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold, men det er ventet at dette kan komme innen kort tid.

Journalister som følger Manchester United tett, fra både The Times, The Guardian, ESPN og The Athletic, har omtalt nyheten.

VG har opplysninger om at nyhetene stemmer og at han etter planen skal sitte ut 2021, slik flere medier har meldt.

Medier har også hevdet at Juventus-president Andrea Agnelli trekker seg, men dette er benektet av Juventus.

Ifølge flere britiske medier har Chelsea bestemt seg for å trekke seg fra omstridte Super League – bare to dager etter at de ble med.

Kort tid etterpå ble det rapportert at også at Manchester City følger etter.

Sent søndag kveld bekreftet 12 storklubber at de var enige om å starte en ny turnering, nemlig Super League.

Initiativet har blitt møtt med massiv motstand fra mer eller mindre en samlet fotballverden.

De største ankepunktene mot ligaen har vært at de rike klubbene blir enda rikere og at det heller ikke ville være mulig å rykke opp og ned.