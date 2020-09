Dette er Lars Arne Nilsens plan for å snu AaFKs sesong

Lars Arne Nilsen har et håp om at AaFK etter denne serierunden bare er fem poeng bak kvalifiseringsplassen.

Nå nettopp

Det er litt over to uker siden Lars Arne Nilsen tok over som AaFK-trener, og den uka tapte de den svært viktige bunnkampen mot Start. Etter at spillerne hadde fri i hele forrige uke, har Nilsen fått denne uka på seg til å gjøre spillerne mer vant til den nye type fotballen som skal spilles i klubben.

Den nye AaFK-treneren har en plan på hva som skal til for at sesongen kan snu for klubben.