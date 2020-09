Frykten slo til: 60 utmeldinger bare i Hundvåg IL

Frykten fotballklubbene har hatt siden korona stoppet all fotballaktivitet er i ferd med å skje. Frafall av spillere har ført til at flere lokale klubber har måtte trekke lag fra seriespillet.

Frafall i breddefotballen var Norges Fotballforbunds store frykt etter at all aktivitet ble satte på koronavent i mars. Nå viser det at frafallet NFF var redd for er blitt et faktum for mange klubber i regionen.

På Hundvåg har nærmere 10 prosent av medlemsmassen forsvunnet siden mars. Hundvåg IL har mottatt 60 utmeldinger de siste månedene.