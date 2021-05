Godset-tap mot KBK – Bye matchvinner med klassescoring

(KBK-SIF 1–0) Bendik Bye (31) stusset inn Kristiansunds andre strake trepoenger i oppgjøret mot Strømsgodset.

24. mai 2021 19:49 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Fred Friday (26) scoret etter et praktfullt soloraid i Godsets 3–1-seier over Lillestrøm i drammensernes seriepremiere, men borte mot Kristiansund fikk spissen det vanskeligere foran mål.

Bare noen minutter ut i matchen bommet Friday alene med KBK-keeper Sean McDermott, før to nye avslutninger i andre omgang gikk utenfor. I mellomtiden rykket Bye seg fri etter 33 minutter og stanget inn en corner fra Christoffer Aasbak (27) på første stolpe.

Målet var nok til at et sedvanlig disiplinert Christian Michelsen-mannskap nå har tatt seks poeng av seks mulige på de to siste matchene, etter å ha vunnet også mot Vålerenga i forrige runde.

– Hvem andre enn Bendik Bye? Det er en av mine favorittspillere, og her ser vi hvorfor. Det er så deilig å se slike headinger, hvor man kommer på første stolpe. Det er klasse, kommenterte Eurosport-ekspert Bernt Hulsker.

– Det er en av variantene vi har. Den satt godt, fortalte Bye om den innøvde cornervarianten.

FORTVILET: Fred Friday misbrukte en stor sjanse for Strømsgodset mot Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

«Jækla surt»

Godset-kaptein Gustav Valsvik (27) dannet midtstopperpar med Niklas Gunnarsson (30). Førstnevnte var fortvilet etter ettmålstapet.

– Det er «jækla» surt å stå her uten poeng. Jeg føler at det er vi som styrer kampen. Vi hadde fortjent mer. Vi holder ut i 90 minutter. Jeg er veldig stolt av guttene. Vi gir oss ikke. Det er en veldig god mentalitet. Det lover bra, sier Godset-kapteinen til Eurosport.

Drammenserne fikk en opptur i serieåpningen med seieren over LSK og startet bra også mot Kristiansund. Etter 10 minutter kunne gjestene ha ledet 2–0, men KBK ble reddet av McDermott og unøyaktighet fra Godset-angriperne.

– Disse seirene smaker litt ekstra. De kampene hvor alt går på skinner, nyter man der og da. Men det er disse seirene som bygger mentalitet og tro på at vi kan være med og «fighte» i år også. Det er en knallgod prestasjon i soliditet, sier KBK-trener Christian Michelsen.

Etter åpningstapene mot Molde og Bodø/Glimt, har Kristiansund nå slått tilbake med seirer mot både VIF og SIF.

BOMMET: Friday kunne her ha scoret alene med McDermott. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

– Marginene på vår side

KBK-sjefen var naturlig nok meget lykkelig over at laget klarte å bikke den jevne matchen i deres favør.

– Vi har marginene litt på vår side. Fotball handler om å være best i de to boksene. Det har vi vært i de to siste kampene. Så vil dere få se en enda bedre KBK-utgave fremover, sier Michelsen og gliser.

Trenerkollega Håkon Wibe-Lund var på sin side frustrert.

– Jeg sitter igjen med en følelse av at vi kunne fått mer. Vi spiller bra i store deler av kampen. Vi får testet oss i hver eneste kamp. Vi sto bra gjennom mot LSK. I dag viser vi at vi er fullt på høyde med KBK, sier Wibe-Lund.

Strømsgodset blir stående med tre poeng, etter to spilte matcher for deres del. Drammenserne skal ta imot Tromsø på Marienlyst førstkommende torsdag, mens KBK skal til Sarpsborg for et oppgjør mot 08.