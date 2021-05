Guardiola får hard kritikk for taktisk valg: – For smart for sitt eget beste

Manchester City-manager Pep Guardiola mente det var «fullstendig katastrofe» å måtte vrake spillere foran finalen. Etterpå mente mange at uttaket hans var katastrofalt.

OPPGITT: Pep Guardiola slår ut med armene. Manchester City fant aldri ut hvordan de skulle slå Chelsea. Foto: Carl Recine / POOL / REUTERS POOL

29. mai 2021 23:24 Sist oppdatert i går 23:53

– Jorginho og N’Golo Kanté dominerer midtbanen. Hvorfor ikke Fernandinho eller Rodri som krigere på defensiv midtbane? spurte den tyske fotballegenden Bastian Schweinsteiger på Twitter.

Hans tidligere manager Pep Guardiola valgte nemlig å starte uten et typisk midtbaneanker i 0–1-tapet mot Chelsea.

Istedenfor mønstret han en sentral kvartett bestående av Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Phil Foden og Kevin de Bruyne.

– Chelsea var fantastiske og fortjente å vinne, men jeg kan ikke tro at Pep valgte et lag uten Fernandinho, skriver Liverpool-legenden Jamie Carragher på Twitter.

– Jeg valgte det laget jeg mente var best for å vinne kampen. Spillerne vet det. Jeg synes Gündogan spilte veldig bra, svarer Guardiola på kritikken.

Denne grafikken viser Manchester City-spillernes gjennomsnittlige posisjon på banen:

Bernardo Silva (nr 20) og Ilkay Gündogan (nr 8) var de to balanserende midtbanespillerne til Manchester City. Phil Foden (nr 47) og Kevin de Bruyne (nr 17) var to tilbaketrukne spisser. Foto: Sofascore

Grafikk: Sofascore.com

Fotballskribentene virket samstemte i at Guardiola gjorde en taktisk bommert i Champions League-finalen.

– Guardiola prøver å være for smart for sitt eget beste noen ganger, skrev Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

– Dette er trolig den verste omgangen de har spilt siden Pep tok over for fem år siden, mente Jamie Jackson i The Guardian halvveis.

– Dette var det gamle, åpne og sårbare Manchester City. Den defensive strukturen er ikke den samme uten en naturlig, tilbaketrukket midtbanespiller, skrev NBCs fotballanalytiker Robbie Mustoe ved pause.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved Guardiolas trekk. Hvorfor flytte på folk som har fungert i sine roller som Foden og Rodri? spør tidligere landslagsspiller Erik Huseklepp i TV 2s studio.

Samtidig som Chelsea spilte uten et defensivt rivjern, herjet løpsmaskinen N’Golo Kanté for et Chelsea-lag som traff perfekt på taktikken:

Foto: Sofascore

Chelsea-manager Thomas Tuchel, som fikk sparken i PSG tidligere denne sesongen, tok over Chelsea i januar og i løpet av fire måneder har han tatt laget fra niendeplass til fjerdeplass på tabellen, nådd FA-cupfinalen og vunnet Champions League.

– Hele gruppen hadde en sterk følelse på at det skulle gå veien. Det bygget seg opp over helgen, sier Tuchel til Viasat.

Han har møtt Guardiola tre ganger denne sesongen og vunnet alle. I samme sesong har han møtt Zinedine Zidane og Diego Simeone to ganger, samt Jürgen Klopp, José Mourinho og Carlo Ancelotti én gang, uten å tape.

– Et mesterverk av Tuchel. Det var fullt fortjent. Det skal godt gjøres å nekte City på den måten Chelsea gjorde i dag, sier Simen Stamsø Møller i TV 2s studio etter finalen.

– Tuchel kan fotball, skriver fotballkommentator Asbjørn Myhre på Twitter, mens tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand omtaler det hele som «et taktisk mesterverk».

Manchester City skapte nemlig nesten ikke sjanser. Til sammen hadde de bare syv skudd og kun ett skudd på mål.

Phil Foden hadde en mulighet, men Antonio Rüdiger blokkerte forsøket på mesterlig vis.

Seks minutter på overtid forsøkte Riyad Mahrez seg på halvvolley med høyrefoten, men ballen snek seg 30 centimeter over tverrliggeren.

– De kunne spilt med Fernadinho og Rodri og jeg tror ikke det ville forandret noe, sier Rune Bratseth i Viasats studio.