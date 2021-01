Kan bli kamp om Kabran

Viking har fått akseptert et bud, men flere klubber er på i kampen om Kevin Kabran.

Kevin Kabran kan være på vei til Viking, men andre klubber er fortsatt på. Foto: Tor Erik Schrøder

– På generelt grunnlag er det naturlig at det kommer interesse for våre spillere. Så får vi se hva som skjer i dagene som kommer, sier sportslig leder Atle Roar Håland.

– Forventer dere en avklaring de nærmeste dagene?

– Det er vanskelig å si når det kan komme en avklaring, sier han.

Torsdag kom nyheten om at Viking har fått et bud akseptert fra Start på Kevin Kabran. Svensken har selv overfor Aftenbladet sagt at han kunne tenkt seg å spille for Stavanger-klubben.

Men slik Fædrelandsvennen forstår det er ikke en overgang til Viking det eneste aktuelle. Fire norske klubber, Viking inkludert, skal være i dialog med Start om Kabran. Fædrelandsvennen er ikke kjent med om andre enn Viking har lagt inn bud. Kristiansund er en av klubbene som har fulgt Kabran en stund, og som fortsatt skal være på. Vålerenga har også vist interesse for svensken, ifølge VG.

– Kommer ikke til å si noe om vår spillerlogistikk, skriver sportslig leder Terje Wiik i Kristiansund i en tekstmelding.

– Ingen kommentar, skriver Joel Qviberg, en av agentene til Kabran.

Akinyemi på vei til Norge

Det er en hektisk tid for norske klubber med spillere inn og ut, så også for Start. Flere spillere kan forsvinne fra Start i tiden som kommer.

En av dem som har usikker framtid er storkjøpet Adeleke Akinyemi. Han har vært på ferie i hjemlandet Nigeria, men er ifølge Håland nå på vei tilbake til Norge.

– Han er en spiller som har kontrakt ut år. Vi får ta en prat med Adeleke og høre hvordan han føler seg. Vi får se an situasjonen hans, sier Håland.

Han ønsker generelt ikke å kommentere enkeltspillere og deres situasjoner. Derfor vil han heller ikke kommentere det Fædrelandsvennen og andre aviser har meldt om at Matias Belli Moldskred blir Start-spiller.

– Vi jobber med konkrete navn i alle ledd. Så skal jeg heller gi beskjed når vi vet noe hundre prosent, sier Håland.

– Har god kontroll

Fædrelandsvennen har tidligere omtalt at klubben ser i Sverige og Danmark etter spillere og har gjort det en god stund.

– Vi ser i både inn- og utland, og har god kontroll på hva som kan passe oss i de forskjellige landene, sier han.

– Er det spillere uten kontrakt dere ser etter, for ikke å skulle betale dyre overgangssummer?

– I disse tider trenger ikke spillere å koste så mye selv om de er på kontrakt. Det er et spesielt marked når verden er så uavklart som den er, sier Håland.

Flere Fædrelandsvennen har snakket med kaller det et kjøpers marked, med mange klubber som ønsker å kvitte seg med spillere for å lette på økonomien. Start skal for eksempel være villig til å slippe Joackim Jørgensen nå uten å kreve overgangssum for spilleren. Jørgensen skal selv ønske seg til en klubb nærmere familien på Østlandet.

Jakob Ugland opp på A-laget.

Start jobber i disse dager med å se hvem fra utviklingsavdelingen som kan bli tatt opp på A-laget. Jakob Ugland er slik vi forstår det et høyaktuelt navn til en plass i troppen. Han var i troppen til siste serierunde mot Vålerenga i fjor.

– Jakob er en spiller som var med og trente med oss den siste tida før vi gikk på ferie. Han er en spennende type og spiller som har gjort et godt inntrykk, sier Håland, uten å ville kommentere om han er en som vil bli en del av A-laget.

– Vi kommer til å ta opp noen, det er helt sikkert, sier Håland.