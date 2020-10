Det er åpnet for 600 tilskuere. Men lokale toppklubber sliter med å øke kapasiteten.

– Det viktigste er at vi ikke får smitte på tribunen.

Nå nettopp

Det har blitt mange runder med telling og måling på Stemmemyren denne sesongen. Smitteverntiltak og tilskuerbegrensninger er blitt en del av hverdagen for klubben og Mette Hammersland, medie-, markeds- og sponsoransvarlig i Sandviken.

Da nyheten kom om at det åpnes for 600 tilskuere på utendørsarrangementer, var Sandviken tidlig ute og meldte at de så for seg 400 på hjemmekampen mot Røa forrige helg. Etter en ny runde ble tallet langt lavere.