Dette sier Svendsen om mulig Molde-retur

Sander Svendsen er glad han ble Brann-spiller etter kaoset før overgangsvinduet stengte. Samtidig utelukker han ikke en signering for Molde i januar.

31 minutter siden

23-åringen ble som kjent klar for Brann ett (!) sekund før fristen gikk ut sist mandag, på en kontrakt som går ut 2020. Han kom til Bergen i helga og gikk rett i karantene på et hotell. Etter to negative koronatester og fem dager i isolasjon, kan han trolig trene med sine nye lagkamerater onsdag denne uka.

– Det har vært noen ganske hektiske og spesielle dager. Jeg har hatt en følelse av å være i ingenmannsland, uten å vite hvor eller hvem jeg hører til. Det er ganske rart å ikke vite hva du skal gjøre de neste månedene av livet ditt. Derfor var det veldig deilig å få en bekreftelse på overgangen fra FIFA etter alt styret som ble, sier Svendsen til Rbnett.