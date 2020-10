Hauge med i Milans Europa-tropp

Jens Petter Hauge (20) er inkludert i AC Milans tropp til høstens gruppespill i europaligaen.

Jens Petter Hauge fikk Milan-debuten i helgen. Spada / LaPresse

Nå nettopp

I alt er 37 spillere i Serie A-klubben spilleberettiget i europacupen. Av disse er Hauge og 24 andre på den såkalte A-listen, mens de øvrige tolv er egenutviklede spillere under 21 år.

Hauge ble Milan-klar for en uke siden, og han debuterte i helgen med et innhopp i 3-0-seieren over Spezia.

Det har vært meget begivenhetsrike uker for kantspilleren fra Bodø. For øyeblikket er han med A-landslaget for første gang til kampene mot Serbia, Romania og Nord-Irland.

Debuten i europaligaens gruppespill kan komme 22. oktober. Da spiller Milan bortekamp mot Celtic. Italienerne skal også møte Sparta Praha og Lille i gruppespillet.

Dette er Milans tropp for gruppekampene i europaligaen:

Målvakter: Gianluigi Donnarumma, Ciprian Tatarusanu, Mattia Paloschi, Leonardo Moleri, Antonio Donnarumma.

Forsvar: Davide Calabria, Diogo Dalot, Alessio Romagnoli, Andrea Conti, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Mateo Musacchio, Simon Kjær, Léo Duarte, Mateo Gabbia, Luca Stanga, Riccardo Oddi.

Midtbane: Jens Petter Hauge, Ismaël Bennacer, Samuel Castillejo, Sandro Tonali, Hakan Çalhanoglu, Brahim Díaz, Rade Krunic, Alexis Saelemaekers, Franck Kessie, Antonio Mionic, Giacomo Olzer, Andrea Capone, Marco Frigerio, Alessio Brambilla

Angrep: Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Rafael Leão, Daniel Maldini, Lorenzo Colombo, Riccardo Tonin.

