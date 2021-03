Solbakkens Qatar-beskjed: «Respekt - på og utenfor banen»

GIBRALTAR (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken ankom sin første landskamp med en spesiell t-skjorte under blazeren sin.

BER OM RESPEKT: Ståle Solbakken påkledd en t-skjorte med budskap på stadion i Gibraltar før hans debut som norsk landslagssjef. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Det er en stor debatt i Fotball-Norge om nasjonen bør boikotte VM i Qatar i 2022. Foran første VM-kvalikkamp borte mot Gibraltar varslet Norges ferske landslagssjef, Ståle Solbakken, og ferske kaptein, Martin Ødegaard, en markering.

80 minutter før avspark kom spillerne og Ståle Solbakken ut for å kjenne på kunstgresset på Gibraltar. Under blazeren i solnedgangen hadde Solbakken på en t-skjorte med teksten: «Respect – On and off the pitch» (Respekt - på og utenfor banen).

Det var ingen markering å se fra spillerne foreløpig. De skal ut å varme opp nærmere kampstart.

– Vi må få spare litt på spenningen, svarer Solbakken på VGs spørsmål om også spillerne skal markere.

Landslagssjefen har pratet med troppen om Qatar-spørsmålet. Ødegaard sa tirsdag at hele laget sto bak den planlagte markeringen.

– Vi vil presse FIFA til å være mer direkte og hardere mot myndighetene i Qatar. FIFA kan i større grad bli røffere og tøffere i kantene og stille krystallklare krav på hva som skal til for at dette arrangementet skal være godt nok, sa Norges landslagssjef tirsdag.

En politisk markering vil etter alle solemerker være i strid med regelverket til det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

FIFA har i sine vedtekter at de selv er nøytrale når det kommer til politikk og religion. De samme vedtektene sier at alle medlemsnasjonens vedtekter må inneholde at de er politisk og religiøst nøytrale.

FIFA-reglene tilsier at det ikke er lov med politiske budskap fra hverken spillere, trenere eller tilskuere (som ikke er tillatt i onsdagens kamp grunnet pandemien). Brudd på dette har pleid å bli straffet med en bot.

PS! Norges lag (4–3–3): Jarstein - Svensson, Strandberg, Lode, Meling - Midtsjø, Ødegaard, Thorstvedt - Sørloth, Haaland, Elyounoussi.