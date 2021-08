Tromsø avgjorde «nedrykksthriller» på overtid: – Krise er et ord som ligger på tungen

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Tromsø 2–3) Etter en nitrist 1. omgang, så eksploderte dramatikken da timen var spilt og Mjøndalen kom tilbake fra 0–2 – før Tromsø avgjorde på overtid.

VINNERMÅLET: Anders Jenssen setter inn 3–2 til Tromsø noen sekunder etter at kampuret har passert 90 minutter.

8. aug. 2021 19:54 Sist oppdatert 9 minutter siden

Da klokken hadde passert 90 minutter med noen sekunder la innbytter Sakarias Opsahl perfekt inn i feltet, og midtstopper Anders Finjord Jenssen skallet inn 3–2-målet.

– Er den der den deiligste på veldig lenge?

– Ja, vi har jo ikke vunnet så mye, så det kan du trygt si, sier Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen til VG og knegger fornøyd.

Tromsø er nå forbi Mjøndalen på tabellen, og ligger på 13. plass. Mjøndalen er på kvalikplassen med bare Stabæk og Brann under seg på tabellen. Alle Tromsøs tre seirer denne sesongen har kommet på bortebane.

– Når «Sakka» slår inn der, så går det i sakte film der. Du ser Anders går opp og setter den inn. Det er så deilig. Tre poeng her er så viktig, sier Yttergård Jensen.

– Det aller verste hadde vært kom kampen fadet ut på 0–2 uten at vi hadde skapt noe. Nå er det bittert, men jeg hadde vært mer bekymret hvis vi hadde vært like dårlige i hele 2. omgang som det vi var i første. Da var vi veldig, veldig dårlige, oppsummerer Vegard Hansen til VG etter en ny blytung kveld som Mjøndalen-trener.

I juli rotet laget bort seieren mot Brann og Sarpsborg 08 på overtid, og tapet mot Tromsø var den andre strake hjemmesmellen mot lag under nedrykksstreken.

Etter 1–2 mot Stabæk sist, så det stygt veldig ut igjen da August Mikkelsen satte inn 2–0 til Tromsø før minuttet var spilt av andre omgang. Men så endret kampen karakter.

– Vi kommer tilbake til 2–2 og er med i kampen. Så blir det den verst tenkelige avslutningen ... Krise er et ord som ligger på tungen etter to sånne tap, legger Hansen til.

STERKT COMEBACK: Mjøndalen-spillerne jubler etter Ken Håvard Eriksens utligning.

Mjøndalen hadde ikke skapt en eneste målsjanse, men våknet da det nærmet seg en times spill.

Etter flere store sjanser i løpet av to minutter kom reduseringen da Nikolas Walstad fikk ballen ved bakre stolpe etter en corner, og plasserte den i nettet med venstrebeinet. Da var det spilt 59 minutter.

– Det er så frustrerende at vi ikke kommer i gang. Én time er for lenge. Vi hadde veldig mange sjanser før jeg setter inn reduseringer. Det var egentlig en sammenhengende corner før jeg får puttet, sier Walstad til VG.

Debutantmål

Seks minutter etter reduseringen kom utligningen. Debutant Kent Håvard Eriksen, hentet fra Lillestrøm nylig, vendte opp inne i feltet og satte ballen via stolpen og i nettet. Walstad slo innlegget, og Eriksen viste muskler.

– Jeg har slitt med spilletid der jeg kom fra, og var veldig glad. Dette så ut til å bli en knalldebut, men så feil kan man ta, sier Eriksen til VG.

Mjøndalen fortsatte å kjøre på etter utligningen, og gjorde offensive bytter.

– Det er egentlig enveiskjøring, og så får de et «pissemål» på overtid ... Jeg visste jo hva jeg kom til, for det er bare å se på tabellen. Jeg er i alle fall i kjempeform, og har troen på den gjengen her, sier 30-åringen.

– Vi begynner å bli vant til det ... Vi slipper til igjen på 90. Vi har hatt noen trøkker i trynet de siste ukene, og det viser karakter at vi klarer å hente oss inn. Jeg vet ikke jeg skal si, oppsummerer midtstopper Sondre Solholm Johansen til VG og rister oppgitt på hodet.

KAMPENS FØRSTE: Tomas Totland (t.h.) gratuleres av Eric Kitolano, Ruben Yttergård Jenssen og August Mikkelsen etter scoringen i 1. omgang.

Det var Solholm Johansen som slo feilpasningen som førte til 0–1. Kent-Are Antonsen fant Eric Kitolano, som igjen stakk fint igjennom til Tomas Totland.

21-åringen var helt rolig, og trillet ballen tilsynelatende enkelt forbi Makani i Mjøndalen-målet. Kitolano var også nest sist på Tromsøs andre scoring da Mikkelsen var sist på ballen.

– Det var tre enormt viktige poeng. Denne følelsen er herlig. Når vi gir bort 2–0 der og likevel klarer det. Vi må kjempe for trepoengerne, og da er det ikke en bedre måte å gjøre det på en dette, sier Mikkelsen til VG.

PS! Mjøndalen får besøk av Rosenborg neste søndag, mens Tromsø spiller hjemme mot Vålerenga.