Lagerbäck ut mot NFF i ny bok: – Virkelig skuffende

TRONDHEIM (VG) Tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck og hans assistent Per Joar «Perry» Hansen er kritiske til hvordan NFF håndterte deres avslutning på landslaget.

– DÅRLIG PERSONALPOLITIKK: Slik beskriver Lars Lagerbäck NFFs håndtering av enden på hans tid som landslagssjef.

5. okt. 2021 13:33 Sist oppdatert nå nettopp

«Perry» ga tirsdag ut boken «Folk og fotball - 40 år med humor og alvor», sammen med Lars Lagerbäck og Ronny Trælvik. Der går de gjennom bråket på landslaget før Lagerbäck og Hansen fikk sparken i desember i fjor.

Trenerduoen mener NFF sviktet på flere punkter. Blant annet mener de det gikk en uke fra Lagerbäck fikk beskjed fra NFF om at de var ferdige i trenerstolen, til assistenten «Perry» ble informert om avgjørelsen.

«Lars fikk en telefon like etter om at NFF ville benytte seg av klausulen med å bytte ham ut. Han ringte selvsagt meg med det samme og sa at det ikke ble en fortsettelse, og da gjaldt selvsagt det samme for meg. (…) Jeg synes imidlertid det var svakt av Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt å ikke gi meg beskjed med det samme som Lars fikk det. Jeg visste i over en uke at Lars og jeg hadde fått sparken før de tok kontakt med meg via Teams», skriver Hansen i boken.

FÅR KRITIKK: Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck retter kritikk mot Terje Svendsen (i midten) og Pål Bjerketvedt (til høyre).

Klausulen det siktes til ble for øvrig lagt til i kontrakten etter et ønske fra Lagerbäck selv. Han ville at det skulle være en gjensidig mulighet for at kontrakten kunne avsluttes uten konsekvenser for noen av partene.

«Fra et juridisk synspunkt gjorde NFF derfor ingen feil», skriver Lagerbäck i boka.

Han beskriver dog sin subjektive tolkning, og der er han kritisk til at NFF valgte å avslutte kontrakten når de selv skal ha uttalt at de var veldig fornøyd med jobben som ble gjort.

– For NFF var det naturlig å sluttføre avtalen med Lars først, for deretter å gå runden med «Perry». Det er i den sammenhengen viktig å understreke at de hadde to forskjellige arbeidskontrakter, sier fotballpresident Svendsen på VGs spørsmål om hvorfor det gikk så lang tid før de tok dialogen med «Perry».

FOTBALLPRESIDENT: Terje Svendsen.

Lagerbäck reagerte også på at NFF ikke kontaktet assistent «Perry» for å informere ham eller forhandle om en avslutning av kontrakten.

Og da det skulle annonseres at duoen var ferdig, ble det igjen trøbbel, ifølge svensken.

«En annen ting skjedde også da NFF kunngjorde vår oppsigelse. Den skuffet meg aller mest. Da det ble kunngjort at vi sluttet, presenterte Perry og jeg en pressemelding som NFF lovet å publisere på sine nettsider samtidig med at de kunngjorde at de hadde sagt opp kontraktene våre. Men det ble ikke gjort. NFF kom i stedet ut med en informasjon om at vi hadde avtalt at kontrakten skulle avsluttes. Det var virkelig skuffende å oppleve at de ikke holde ord», skriver Lagerbäck.

Svendsen skriver i en e-post til VG at Lagerbäcks pressemelding ble sendt ut etter at de slapp nyheten om ansettelse av Solbakken som ny landslagssjef.

– Generelt er det naturlig at det er NFF som er avsender på slike saker publisert på våre kanaler. I dette tilfellet har både kommunikasjonen med Lars og kommunikasjonen internt i NFF ikke vært god nok. Lars og jeg har snakket om dette i etterkant, der jeg beklaget dette, forteller Svendsen.

«En unnskyldning endrer ikke noe, men det hedrer Terje at jeg fikk en unnskyldning hvor hvordan NFF håndterte dette», skriver Lagerbäck, og påpeker at han opplevde sterk støtte fra Svendsen og Bjerketvedt underveis i sin trenergjerning på landslaget.

I boken er Lagerbäck også kritisk til generalsekretær Pål Bjerketvedt og Svendsens «dårlige personalpolitikk» og mener de «ikke våger å stå for sine beslutninger». Han mener ledelsen burde sagt rett ut at trenerduoen var sparket.

– Jeg står for ordene vi har brukt og for åpenheten, og er glad for at Lars også bekrefter at vi har hatt en god tone underveis og i etterkant av denne prosessen. Jeg har likevel forståelse for at vi som parter kan ha opplevd situasjonen forskjellig, sier Svendsen.