Keepertabbe felte Brann i Mjøndalen nok en gang

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Brann 1–1) De ledet, de spilte mot ti mann, de hadde kontroll – og så bokset keeper Lennart Grill Brann på en ny knockout mot Mjøndalen.

3. okt. 2021 19:54 Sist oppdatert nå nettopp

Med 1–1 i eliteseriekampen på Consto Arena søndag kveld må Brann fortsette den mange årtier lange forsøket på å drive brunkledde spøkelseskladder ut av fotballstatistikkene.

– Det føles ubeskrivelig deilig. Det er lange sekunder fra jeg treffer ballen til den går i mål der. Jeg tok bare inn situasjonen og støtten fra hele Consto, sier Lars Olden Larsen til VG.

I Mjøndalen har ikke Brann vunnet siden 22. mai 1975. Mot Mjøndalen, uansett i Bergen eller Buskerud, ikke siden 1992. De tallene lever minst ett år til etter uavgjort i sekspoengsoppgjøret ingen av lagene egentlig kunne tape.

– Alle vet om statistikken. Og vi vet det sitter litt i hodet på bergenserne, så litt brukte vi statistikken før kampen, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til VG.

– De ble for engstelige. Vi spiller med håndbrekket på, og vi gir Mjøndalen følelsen av at de kan få med seg noe. Det er mye psykologi oppi dette her, og vi håndterte det dårlig, sier Brann-trener Eirik Horneland til Discovery+.

– Det var en tøff kamp. Mjøndalen borte er alltid tøft, og spesielt for Brann av en eller annen grunn. Men ett poeng, er ett poeng, sier Robert Taylor til VG.

Det så lenge ut til å bli annerledes. Spissfunnet Aune Heggebø er allerede blitt sammenlignet med Erling Braut Haaland etter sin soloraid-scoring på Åråsen for noen runder siden, og igjen krummet han nakken på Braut-vis og satte fart fra midt på banen. Istedetfor å gå selv denne gangen, spilte han tversover til Robert Taylor.

Finnen plasserte ledelsen mellom bena på midtstopper Daniel Janevski, og selv om Brann ikke skapte så mange sjanser før eller etter goalen, fremsto de klart farligst på Consto Arena lenge.

Rett før hvilen ble også Mjøndalen redusert til ti mann da Albin Sporrong fikk sitt andre gule kort for kvelden.

– Vi holder hodet oppe med at vi ikke taper, men selvfølgelig når vi spiller en omgang med én mann mer, er det jævlig frustrerende, sier Heggebø til VG.

Også de siste 45 minuttene virket de røde å ha mest kontroll. Båret frem av en full, rødfarget bortetribune. Helt til Joackim Olsen Solberg banket frem en langpasning. Brann-keeper Lennart Grill gikk i duell med en motstander og Fredrik Pallesen Knudsen. Tyskeren valgte å bokse, og det ble et ulykksalig valg.

Ballen falt ned i bena på Lars Olden Larsen. Mjøndalens midtbanespiller lobbet følsomt og lekkert inn utligningen, og Branns uvirkelige Mjøndalen-kompleks levde videre.

– Nå puster jeg lettet ut, dette er ikke sunt, jeg merker det i brystet. Dette var veldig vondt. Det var ekstremt viktig å få med seg det ene poenget, sier Vegard Hansen til VG og fortsetter:

– Seks poeng opp til Brann hadde vært mye. Ikke umulig, men vanskelig. Nå er vi med.

– Tror du at dere hadde rykket ned om dere hadde tapt her?

– Nei, jeg vil ikke si det. Vi hadde ikke gitt opp. Vi synes vi har vært i nærheten i alle kampene utenom mot Molde, hvor vi ble utspilt, svarer Hansen.

Brann hadde et desperat stormløp mot tre poeng. Noen helt vanvittige sjanser ble misbrukt: Først kom Monga Simba mutters alene med Sousha Makani etter å ha snappet ballen fra Olsen Solberg, men plasserte avslutningen på feil side av stolpen.

– Det er veldig surt at den ikke går inn. Jeg kjente at jeg fikk et bra treff, og jeg trodde den skulle gå inn, sier Simba til Discovery+.

I tillegg nektet Makani både Robert Taylor i å sette sitt andre, deretter innbytter Mathias Rasmussen da Brann-spilleren stupheadet et innlegg på sprellemannen i Mjøndalen-målet. Til slutt hadde han også god hjelp av tverrliggeren da Simba forsøkte seg på overtid.