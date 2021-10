Herrelaget tok ned «forstyrrende» bilder av Sandviken-damene

Disse bildene hang i Sandviken-garderoben. Herrelagets trener fikk dem fjernet.

Sandvikens kvinnelag har nå flyttet til en mindre garderobe for å sikre at bildene blir hengende på veggen.

7 minutter siden

– Det er helt latterlig.

Sandviken-spiller Ingrid Stenevik forteller om den spesielle situasjonen som har oppstått på Stemmemyren.

Hør bare her:

For en måned siden valgte et gulljagende Sandviken å henge opp bilder av samtlige spillere på damelaget i garderoben på Stemmemyren.

Der fikk de ikke henge lenge.

Ingrid Stenevik på trening på Stemmemyren i juli i fjor.

Ville ha «hjemmegarderobefølelsen»

Uken etter, 3. september, skulle Sandvikens herrelag spille hjemmekamp i 3. divisjon.

I forkant av kampstart fikk trener Magne Hesmyr Nilsen en telefon. Han fikk beskjed om at det var plassert bilder av klubbens damespillere i garderoben, og ble spurt om de skulle henge der eller ikke.

Til vanlig deler de to Sandviken-lagene på garderoben, men på grunn av koronarestriksjoner har kvinnelaget hatt enerett på garderoben under trening.

Nilsen forteller at han rådførte seg med resten av trenerteamet. De mente bildene ville bli «forstyrrende» for herrespillerne før kamp. Bildene ble fjernet.

– Dette er et kommunalt anlegg, og vi ønsker at det skal føles som om det er vår garderobe når vi skal spille kamp. Derfor valgte vi å ta ned bildene. Det er ikke noe mer dramatikk enn som så, sier herretrener Magne Hesmyr Nilsen.

De svarte merkene på veggene er restene av limet som ble brukt for å henge opp bildene i garderoben.

Fant bildene på lageret

Mette Hammersland kom på jobb noen dager senere, og reagerte da hun fikk vite hva som hadde skjedd.

Hun er medieansvarlig i Sandviken Toppfotball.

– Jeg syntes det var helt fryktelig at bildene var fjernet. Vi hang opp bildene for at spillerne skulle føle stolthet og bli motiverte.

Hun fant bildene igjen på lageret hvor førstehjelpsutstyr vanligvis oppbevares.

Mette Hammersland i forbindelse med et medlemsmøte i Brann om kvinnelaget til Sandviken skal gå inn i eliteserieklubben.

Spillerne er oppgitt

Forsvarsspiller Ingrid Stenevik forteller at de fikk vite at grunnen til at bildene ble fjernet var at herrelaget ikke klarte å motivere seg til kamp når det hang 20 damer på veggen.

– Vi ligger på toppen av tabellen. Hvis ikke det er motiverende for andre lag i klubben, så vet ikke jeg, sier hun.

Hun legger til at de er vant til å bruke garderober hvor det henger bilder av mannlige spillere på veggene, og har aldri vurdert bilder av andre spillere som et problem.

Lagvenninne Maria Brochmann sier at de er oppgitt over situasjonen og at slike ting skjer, men understreker at det ikke ødelegger motivasjonen deres.

– Vi får bare mer lyst til å vise at vi fortjener respekten vi burde få nå, og burde hatt for lenge siden, sier hun.

Angrepsspiller Maria Brochmann sier at herrenes håndtering av situasjonen gir henne motivasjon til å prestere enda bedre på banen.

Fjernet bildene før kamp

Bildene ble fjernet før herrenes kampstart, ifølge Nilsen. Han tror ikke noen av herrespillerne har sett bildene.

– Dere kunne ikke latt dere inspirere av bildene?

– Jo, det er klart. Men vi må ha fokus på oss selv.

– Forstår du at kvinnene reagerer?

– Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på.

Byttet til mindre garderobe

Kvinnene valgte å bytte til den minste garderoben på Stemmemyren for å sikre at bildene ble hengende på veggen.

Herretrener Nilsen beskriver situasjonen som «storm i et vannglass», og mener saken ble løst på en grei måte.

– Det var damene som kom med det forslaget. Det sa vi ja til, sier han.

Nilsen tror kvinnelaget ville gjort det samme dersom det hadde hengt bilder av herrelaget på veggen.

– Jeg tror de også hadde revet dem ned.

– Hvis situasjonen hadde vært motsatt ville vi aldri tatt ned bildene. Vi ville vært stolt over at vi hadde et herrelag som spilte i Eliteserien og heller brukt det som motivasjon, svarer Hammersland.