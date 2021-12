Zlatan hyller Haaland: – Virker som han er besatt av å score mål

Den svenske stjernespissen er full av lovord om Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé.

STJERNESPISSER: Mens Erling Braut Haaland er på vei oppover i fotballverdenen, har Zlatan Ibrahimovic i en årrekke vært en stor stjerne.

17. des. 2021 18:16 Sist oppdatert nå nettopp

Det er i et intervju med CBS Sport Golazo at Zlatan Ibrahimovic (40) kommer med rosende ord i retning Erling Braut Haaland (21).

– Det finnes visse spillere som tror at de kan gjøre mer enn hva de faktisk kan. Det er ikke intelligens. Jeg ser intelligens i Haaland. Han vil bare score mål, så mange som mulig. Det virker som om han er besatt av å score mål, sier Ibrahimovic ifølge Fotbollskanalen.

Haaland har scoret 19 mål på 15 kamper for Borussia Dortmund denne sesongen, og har de siste sesongene slått seg opp som en stjernespiss internasjonalt. Forrige sesong ble han tidenes yngste toppscorer i Champions League.

Svaret til Ibrahimovic kom på spørsmål om hvilke unge spillere som imponerte han mest. Svensken dro da frem Haaland og Kylian Mbappé.

– Jeg synes Mbappé minner meg om Ronaldo, sier Ibrahimovic, med henvisning til den tidligere brasilianske storspilleren som var idolet til Ibrahimovic.

– Spillestilen hans er veldig elegant. Så finnes det også andre store spillere, men når vi snakker om unge spillere, så må vi snakke om Haaland. Haaland er god fordi det virker som han er besatt av å score mål. Han gjør ikke mer enn han må. Han fokuserer kun på å score mål, sier Ibrahimovic.

Både Ibrahimovic og Haaland har Mino Raiola som agent.

Erling Braut Haaland har tidligere vist beundring for Ibrahimovic.

– Det er vilt. 39 år gammel og han er så god. Den mannen er ikke normal, sa Haaland til ESPN i fjor høst.

Haaland har tidligere trukket frem Ibrahimovic som ett av sine store forbilder.

– Jeg hadde mange forbilder og jeg har sett mange gode spillere, men Zlatan Ibrahimovic er den største for meg. Måten han ble så god på, veien han tok og måten han spiller på. Han er også skandinavisk, så noen må ta over for ham, sa nordmannen til Red Bull i 2019.

Til sommeren kan det bli et møte mellom Haaland og Ibrahimovic, når Norge og Sverige møtes i Nations League.

Norge spiller borte mot Sverige 5. juni, mens de spiller hjemme på Ullevaal 12. juni.