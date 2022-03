Viking til NM-semi etter utklassing og «slåsskamp» mot KFUM

VALLE (VG) (KFUM-Viking 0–5) Regjerende norgesmester Viking nærmer seg en ny cupfinale etter et svært innholdsrikt oppgjør mot 1. divisjonslaget KFUM.

To scoringer av Veton Berisha, to nydelige langskudd av innbytter Niklas Sandberg og en enkel nettkjenning for Kevin Kabran var scoringene i Vikings målfest mot KFUM som sender Stavanger-klubben til semifinale i NM.

Kampen på Vålerengas leide storstue Intility Arena var intens og tidvis dramatisk. På stillingen 2–0 til Viking tidlig i 2. omgang oppsto det en kaotisk situasjon for dommer Sigurd Kringstad. Etter en tøff duell mellom KFUM-angriper Bilal Njie og Viking-back Sondre Bjørshol ble flere spillere involvert i håndgemeng.

Først gikk Vikings Kabran i bakken etter å ha knuffet med nevnte Njie. Deretter kom flere spillere løpende til situasjonen. Plutselig lå KFUM-spiller Simen Hestnes på kunstgresset etter en dytt fra landslagsspiss Berisha.

– Det er skikkelig slåsskamp der nede, kommenterte NRKs Christian Nilssen.

TENNING OGSÅ PÅ TRIBUNEN: Viking-supporterne stilte sterkt på Intility Arena.

– Tenningsnivået er langt over fornuften fra begge lags spillere, mente NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Nå er det en KFUM-spiller som ligger nede. Hva er det som skjer nå? utbrøt Nilssen.

Etter flere minutter med opphetede diskusjoner og bråk, delte Kringstad ut gule kort til Njie, Kabran og Berisha.

– Det er en kvartfinale. Det er mange følelser og mye som står på spill, sier Viking-trener Morten Jensen til statskanalen.

– Det er sånn det skal være, sier KFUM-trener Jørgen Isnes.

TOMÅLSSCORER: Innbytter Niklas Sandberg scoret to praktfulle mål for Viking i Oslo.

Bråket oppsto etter at Viking bare hadde brukt 101 sekunder på å ta ledelsen i hovedstaden. Zlatko Tripic fant først Kristoffer Løkberg i feltet. Trønderen headet ballen smart ned Veton Berisha som brukte ett touch på å hamre den ned i det lengste hjørnet for KFUM-keeper Jonas Brauti.

KFUM var rystet. Og midtveis ut i omgangen kombinerte Tripic og Løkberg igjen før Kevin Kabran fikk avslutte et hurtig angrep i åpent mål til 2–0.

Etter hvert kom hjemmelaget bedre inn i kampen, men til slutt beskrev KFUM-trener Jørgen Isnes det som «pinlig».

Berisha økte til 3–0 med en iskald scoring alene med Brauti før innbytter Sandberg skrudde ballen i det lengste hjørnet to ganger på rad helt på tampen.

Viking er fortsatt regjerende cupmester fra 2019 etter at NM ble avlyst i 2020 på grunn av coronapandemien. Nå er Stavanger-klubben klar for semifinale i 2021-utgaven, som startet med innledende runder forrige sommer og skal avgjøres neste måned. Semifinalene spilles 6. april.

Finalen arrangeres på Ullevaal stadion lørdag 30. april.

Dette er de øvrige kvartfinalene i det pågående 2021-mesterskapet:

Lørdag kl. 20.00: Sandnes Ulf-Strømsgodset

Søndag kl. 16.15: Molde-Sarpsborg 08

Søndag kl. 20.00: Bodø/Glimt-Lillestrøm

Slik stilte lagene

KFUM (3-4-3): Brauti – Kiil Olsen (Hoseth fra min. 17, Jakobsen fra min. 72), Njie, Dahl – Gaye, Ghaedamini, Mahnin (Svindland fra min. 78), Hestnes – Godoy, Sørås (Dahl fra min. 46), Njie.

Viking (4-3-3): Gunnarsson – Bjørshol (Sebulonsen fra min. 73), Stensness, Brekalo, Pattynama – Nilsen Tangen (Fridjonsson fra min. 72), Solbakken (Auklend fra min. 82), Løkberg (de Lanlay fra min. 57) – Kabran (Sandberg fra min. 72), Berisha, Tripic.

PS: Første runde av årets 2022-NM spilles 19. mai. Finalen er satt til våren 2023.