Inter vant dramatisk Coppa Italia-finale etter Perisic-dobbel i ekstraomgangene

(Juventus - Inter 2–4) Det ble en høydramatisk cupfinale i Roma: To nederlandske kompiser havnet i VAR-søkelyset, og Ivan Perišić (33) avgjorde med drømmetreff.

11. mai 2022 23:36 Sist oppdatert i går 23:59

Den italienske cupfinalen svingte frem og tilbake i 90 minutter, og det måtte ekstraomganger til for å avgjøre prestisjeduellen mellom Inter og Juve.

Der var det de to nederlandske stopperne Stefan De Vrij og Matthijs De Ligt, som spiller sammen på landslaget, som ble avgjørende.

Juventus-stopper De Ligt stakk frem kneet inne i egen boks, Inter-stopper De Vrij gikk ned, og etter litt hjelp av VAR pekte dommer Paolo Valeri på straffemerket for andre gang i kampen.

Den satte Ivan Perisic med høyrefoten opp i venstre vinkel, men kroaten var ikke ferdig. Bare minutter senere la han ballen over på sin venstre fot, og denne gangen måkte han den opp i høyre kryss med voldsom kraft.

Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

– Et fantastisk mål av kroaten! En mesterskapsspiller, en spiller for de store kampene, utbrøt VG+ Sport-kommentator Per-Jarle Heggelund.

Da kokte det så voldsomt over i den italienske hovedstaden at Juventus-trener Massimiliano Allegri ble sendt på tribunen.

Det var Inters midtbaneterrier Nicolo Barella som først ga de tilreisende fra Milano et håp om deres første cupfinaletriumf siden 2011. Året før vant de også både Champions League og Serie A.

I år er det «doppietta» Inter-fansen har drømt om, da de i aller høyeste grad er med i kampen om ligatittelen.

Veien til dobbelen så overkommelig ut da Barella fikk ballen på spissen av 16-meteren, dro seg noen meter inn i banen, og fyrte av en missil i lengste kryss.

Den ellers svært lite målfarlige 25-åringen kunne slå ut med armene, og starte festen for de blå og sorte på tribunen i Roma.

SUSER: Nicolo Barella ga Inter en drømmestart.

Dušan Vlahović var dog ikke veldig langt unna å bremse tribunedansingen med et hardt skudd noen minutter senere. Inters slovenske sisteskanse Samir Handanović fikk en hånd på ballen.

Juve-trener Allegri likte ikke det han så og erstattet høyreback Danilo med spiss Alvaro Morata allerede etter 41 minutter – og fikk betalt.

Det var ikke store berøringen den tidligere Chelsea-spissen hadde på skuddet til Alex Sandro, men det var nok til å sette Handanović ut av spill.

Ikke mer enn to minutter senere ble nok en gang sloveneren satt ut av spill, denne gangen av et knallhardt Vlahovic-skudd i ansiktet. Returen kunne serberen kontrollert sette i nettet, og dermed sto det 2–1.

Foto: CIRO DE LUCA / Reuters

Men Inter tok seg sammen igjen, og med ti minutter igjen satte Hakan Çalhanoğlu et straffespark så hardt og langt oppe i høyre kryss som menneskelig mulig og tvang frem ekstraomganger.

Der var det altså én kroatisk høyrefot og én kroatisk venstrefot som sørget for Inter-triumf:

Dette var Juventus sin siste mulighet for å ta et trofé denne sesongen. I Serie A har de blitt distansert av Milano-lagene, som skal gjøre opp om «scudettoen» på VG+ Sport de neste to helgene.