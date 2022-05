Guardiola opplyser om juridisk situasjon rundt Haaland: – Jeg burde ikke snakke

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (51) møtte pressen dagen etter at flere medier kunngjorde at Erling Braut Haaland (21) er enig med Manchester City om en overgang.

CITY-MANAGER: Pep Guardiola hadde lyst til å snakke om Haaland på tirsdagens pressekonferanse.

10. mai 2022 14:34 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg burde ikke snakke for jeg liker ikke å prate om fremtiden og neste sesong. Samtidig bør jeg si noe, men Borussia Dortmund og Manchester City har sagt at jeg ikke kan si noe før avtalen er fullstendig ferdig, sier Guardiola på en pressekonferanse her i Manchester.

51-åringen skal personlig ha ytret et sterkt ønske til klubbledelsen om å hente Haaland, som skal være enig med City om en femårskontrakt. Likevel gjenstår det en jobb for partenes advokater før avtalen vil offentliggjøres, ifølge den spanske manageren.

– Det er en juridisk situasjon som er grunnen til at jeg ikke kan si noe. Vi kommer til å få nok tid til å snakke om det. Det er ikke fordi jeg ikke vil, men fordi jeg ikke kan, sier Guardiola om Haaland.

Ifølge belgiske medier gjennomførte og besto Haaland mandag en medisinsk undersøkelse med en lege fra Manchester City på et sykehus i Brussel. Tirsdag ble den norske stjernen observert kjørende inn porten til Borussia Dortmunds treningsanlegg.

Der takker han etter alt å dømme farvel med karene som har vært lagkameratene hans de to og et halvt siste årene.

Lørdag vil Haaland også kunne takke for støtten fra «Die Gelbe Wand», den massive gule veggen med Dortmund-supportere, i forbindelse med kampen mot Hertha Berlin.

– Nye spillere hjelper oss alltid til å bli et sterkere lag, men én god forsvarsspiller løser ikke defensive problemer alene og det gjør heller ikke en spiss alene offensivt, sier Guardiola.

– Klubben må alltid ha en visjon for fremtiden. Derfor er jeg alltid fullt klar over avgjørelsene klubben tar, og jeg støtter dem 100 prosent.

Ifølge City-manager Guardiola jobber jurister nå med å sluttføre avtalen som bringer Haaland til Englands regjerende seriemester. Parallelt forbereder spanjolen laget sitt til onsdagens kamp mot Wolverhampton.

Med tre runder igjen av Premier League-sesongen, er City tre poeng foran Liverpool på tabellen.

– De kommer til å presse oss. Slik har det vært de siste fire-fem årene, og igjen nå. Begge lagene har imponert. Vi vet nøyaktig hva vi må gjøre. Vi må ta ni poeng, og det vil vi prøve på, sier Guardiola.

En utfordring for blåtrøyene, er at kaptein Ruben Dias (24), Kyle Walker (31) og John Stones (27) alle er bekreftet ute resten av sesongen med skader.

Samtidig sliter forsvarsreserven Nathan Aké (27) med et ankelproblem.

João Cancelo (27), Oleksandr Zintsjenko (25) og Aymeric Laporte (27) er de eneste etablerte A-lagsspillerne som er friske fra forsvarsleddet. Det bringer trolig Fernandinho (37) ned som stopper, mens ungguttene CJ Egan-Riley (19) og Luke Mbete (18) også kan bli en del av tittelkampen.