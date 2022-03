Tysk avis hevder dette er Haalands lønnskrav

FRANKFURT (VG) Ifølge Borussia Dortmund-legenden Matthias Sammer (54) og tyske Bild må klubben som signerer Erling Braut Haaland (21) ut med flere milliarder.

JAKTES: Erling Braut Haaland er ventet å være involvert i en av verdens største overganger til sommeren, om ikke den aller største.

17. mars 2022 15:15 Sist oppdatert nå nettopp

Bild hevder det er snakk om over 3,5 milliarder kroner totalt. Den tyske avisen påstår samtidig at det kreves 300 millioner kroner til pappa Alfie Haaland i det som forventes å bli en overgang til sommeren.

VG får imidlertid opplyst at Alfie Haaland selv ikke skal ha frontet noe krav på nåværende tidspunkt. Det er agenten Mino Raiola som tar seg av forhandlinger på vegne av Erling Braut Haaland, får VG opplyst.

Alfie Haaland ønsker ikke å kommentere denne saken.

Etter onsdagens 1–0-seier over Mainz bemerket Borussia Dortmund-trener Marco Rose at oppmerksomheten rundt superspissen kan være en ekstra påkjenning. Haaland jaktes av flere av verdens største klubber etter å ha fulgt opp gjennombruddet i Red Bull Salzburg med 80 scoringer på 81 matcher i Dortmund.

– Det er masse som skjer rundt ham. Erling er virkelig en stjerne. Det er ikke så enkelt for ham. Jeg tror ikke det er bra for ham å lese for mye i mediene. Han må bare fokusere på jobben sin. Det er ikke enkelt. Og han lærer fortsatt, sier Rose til VG.

NÆRT FORHOLD: Erling Braut Haaland og Alfie Haaland, her avbildet under et møte med VG i Salzburg i 2019. Mye har skjedd siden den gang.

Ifølge Bild består milliardpakken for den norske 21-åringen av følgende punkter:

750 millioner i overgangssum som er tallfestet gjennom en utkjøpsklausul i Haalands nåværende kontrakt med Dortmund.

To milliarder i lønn til Haaland fordelt på fem år (noe som vil bety 400 millioner kroner per sesong).

400 millioner i agenthonorar til Mino Raiola.

300 millioner i agenthonorar til Alfie Haaland.

100 millioner i et ytterligere honorar til Raiola som skal være tilknyttet utkjøpsklausulen i Haalands nåværende Dortmund-kontrakt.

Totalt utgjør disse summene rundt 3,55 milliarder kroner.

Det har lenge pågått en kamp om Haalands signatur og agent Mino Raiola har tidligere reagert på hvordan klubber har uttalt seg om en mulig overgang i media.

ERFAREN: Mino Raiola har representert flere av verdens største fotballstjerner de 25 siste årene.

For eksempel var Manchester United blant annet svært kjapt ute da Haaland signerte for Borussia Dortmund i 2020, etter å ha vært sterkt knyttet til en overgang til den engelske klubben. United påsto da at de selv trakk seg fra forhandlingene på grunn av krav fra Alfie Haaland og Mino Raiola.

– Det var ingen krangel mellom meg og Ed Woodward (daværende United-direktør). Det var bare en normal forhandling, og spilleren valgte en annen vei. Hvis de vil legge skylden på noen, greit, skyld på meg, men spilleren er fornøyd. Han tok sitt valg og vi gikk gjennom en normal prosess, uttalte Raiola etterpå.

Nå, som VG får opplyst at Haaland er tapt for Borussia Dortmund, kommer Dortmund-rådgiver Matthias Sammer med lignende uttalelser som United i 2020.

– Jeg besvimte, beskriver Sammer, ifølge Bild.

I fjor besøkte for øvrig Haaland senior og Raiola Barcelona og Real Madrid:

Raiola representerer også stjerner som Zlatan Ibrahimovic (Milan), Paul Pogba (Man. Utd), Gianluigi Donnarumma (PSG), Marco Verratti (PSG) og Matthjis de Ligt (Juventus).

– Jeg har verdens beste agent, har Erling Braut Haaland selv sagt til VG.

Etter onsdagens seier mot Mainz her i Tyskland ønsket han ikke å la seg intervjue.

Det er hevet over enhver tvil at 21-åringen fra Bryne sitter med ekstremt gode forhandlingskort på hånden med flere av verdens største klubber involvert i jakten på underskriften hans. Real Madrid, Barcelona og Manchester City skal være lengst fremme i jakten. Bayern München er også nevnt.

I 2020 overrasket nordmannen mange med valget av Borussia Dortmund. Det samme gjorde jærbuen da han gikk fra Molde til Salzburg i 2018. Haaland viste ved begge anledningene at størrelsen på klubben ikke var avgjørende, men totalpakken med hans egen mulighet til å utvikle seg som fotballspiller som det viktigste.