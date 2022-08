Opplysninger til VG: Tromsø-spissen Ebiye Moses til Odd

Tromsø aksepterte to bud på om lag 1,5 millioner kroner for Ebiye Moses (25). Nå har spilleren tatt et valg.

PÅ FLYTTEFOT: Ebiye Moses blir ifølge VGs opplysninger Odd-spiller.

13. aug. 2022 14:12 Sist oppdatert 12 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Etter VGs opplysninger har Ebiye Moses bestemt seg for å fortsette karrieren i Skien og Odd – fremfor i Aalesund.

Nigerianeren hadde kun et halvt år igjen av kontrakten med TIL, hvilket betyr at Gutan måtte selge i dette vinduet for å få penger for ham.

Samtidig har Tromsø allerede fått erstatteren på plass. Bodø/Glimt-unggutten Lasse Nordås kommer på lån ut sesongen.

Moses har spilt for Tromsø siden overgangen fra HamKam før 2021-sesongen. I sin første sesong i klubben ble det åtte eliteseriemål på 23 kamper, mens det i år har blitt to mål på 16 kamper for laget som ligger på 14.-plass i Eliteserien.

25-åringen har også spilt for Lillestrøm og Strømmen siden han kom til Norge i 2017, og hadde nå et ønske om å komme tilbake til Østlandet.

Moses’ forrige seriemål kom mot Lillestrøm i mai. Tidligere i kampen hadde Ifeanyi Mathew scoret fra 40 meter, før Moses utlignet til 2–2 på overtid: