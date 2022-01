Saudiaraberne starter shoppingen i Newcastle – Trippier første mann inn

Newcastles nye eiere har større økonomiske muskler enn de øvrige Premier League-klubbene til sammen. Nå er saudiaraberne på spillerjakt med penger fra kongeriket.

MANNEN MED PENGENE: Kronprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia er styreleder for det saudiske investeringsfondet som nylig kjøpte Newcastle.

Den første spilleren som blir hentet til St. James’ Park skal være den engelske landslagsbacken Kieran Trippier. 31-åringen vant sist sesong den spanske serien med Atlético Madrid, men er nå bare detaljer unna å være klar for Newcastle. Onsdag ble Trippier avbildet av lokalavisen The Evening Chronicle da han landet på byens flyplass. Ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano er klubbene enige om en avtale verdt rundt 12 millioner pund.

Nå skal pengene til Saudi-Arabia få enda flere ben å gå på i Newcastle. I oktober sikret kongerikets offentlige investeringsfond (PIF) seg 80 prosent av aksjene i Newcastle United i et oppkjøp verdt rundt 3,4 milliarder kroner. Fondets styreleder er kronprins Mohammed bin Salman (36) og drives av Yasir Al-Rumayyan (51). Sistnevnte er også utnevnt til klubbdirektør i Newcastle.

De resterende 20 prosentene av eierskapet i den 129 år gamle klubben er fordelt mellom forretningskvinnen Amanda Staveley og de britiske milliardærbrødrene Simon og David Reuben. Saudi-Arabias investeringsfond er alene estimert til å ha verdier for nesten 4000 milliarder kroner, noe som gjør Newcastle til verdens rikeste klubb.

– De har allerede vunnet kampen om å signere Kieran Trippier fra Atlético Madrid. De ville også elsket å signere midtstopperen Sven Botman fra Lille, men de sliter med å overtale ham til å bli en del av en kamp for å overleve i Premier League, sier Lee Ryder til VG.

The Evening Chronicle-journalisten er kanskje den mest kjente Newcastle-reporteren på balløya.

– Dette kommer til å bli Newcastles mest spennende overgangsvindu på årevis, slår Ryder fast.

TIL NEWCASTLE: Kieran Trippier er fast på det engelske landslaget. Nå skal han spille for Newcastle.

I tillegg til Trippier knyttes en drøss med stjernespillere til mulige Newcastle-overganger i løpet av januar av ulike internasjonale medier. Dette er noen av dem.

Eden Hazard (30), Real Madrid

Belgieren ble hentet til den spanske hovedstaden som en av fotballverdens største attraksjoner etter en fantastisk karriere i Chelsea. Siden 2019 har Hazard bare scoret fem ganger for Real Madrid og ikke vært i nærheten av å innfri forventningene. Nå er det i stedet brasilianske Vinicius jr. (21) som figurerer på Real Madrids venstre kant. Neste stoppested for Hazard kan bli Newcastle, i det som ville vært en sensasjonell overgang.

KNYTTES TIL NEWCASTLE: Real Madrids Eden Hazard.

Pierre-Emerick Aubameyang (32), Arsenal

Han har scoret 68 mål på 128 Premier League-kamper etter overgangen til Arsenal i 2017, men nå har gaboneseren mistet kapteinsbindet og tilliten hos manager Mikel Arteta. Lønnen skal være på skyhøye 350.000 pund i uken. Et av spørsmålene er om Newcastle vil matche den summen og prøve å hente angriperen til Tyneside. Et lån har blitt nevnt i engelske medier som en mulighet.

KNYTTES TIL NEWCASTLE: Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

Philippe Coutinho (29), Barcelona

Brasilianeren har slitt voldsomt etter at han forlot Liverpool som en superstjerne i 2018. Et utlån til Bayern München og et skuffende comeback i Barcelona senere skal Coutinho nå ha bedt om å få forlate katalanerne en gang for alle. Newcastle, Tottenham og Arsenal skal alle være interessert i den offensive midtbanespilleren. Kontrakten med Barcelona utløper neste sommer.

KNYTTES TIL NEWCASTLE: Barcelonas Philippe Coutinho.

Samuel Umtiti (28), Barcelona

Den franske stopperen startet samtlige kamper bortsett fra den siste i gruppespillet da Frankrike vant VM i 2018, men siden den gang har Umtiti opplevd en nedadgående trend i karrieren. Barcelona har lenge ønsket å kvitte seg med 28-åringen, men Umtiti skal forrige sommer ha avslått flere tilbud fra andre klubber. Kontrakten varer til neste sommer.

KNYTTES TIL NEWCASTLE: Barcelonas Samuel Umtiti.

Sven Botman (21), Lille

Ifølge The Telegraph har Newcastle fått et bud på 30 millioner pund avslått fra franske Lille for den nederlandske U21-landslagsstopperen. Botman var på banen i alle seriekampene bortsett fra én da Lille vant Ligue 1 foran Paris Saint-Germain sist sesong. Han skal i utgangspunktet spille 8-delsfinale i Champions League for Lille mot Chelsea i februar – hvis ikke Newcastle skulle lykkes med å kapre hamKontrakten med Lille varer i utgangspunktet til sommeren 2025.

KNYTTES TIL NEWCASTLE: Lilles Sven Botman.

Aaron Ramsey (31), Juventus

Waliseren gikk gratis fra Arsenal til Juventus da kontrakten utløp i 2019. Det bidro til at Ramsey skal ha skaffet seg en ukelønn på vanvittige 400.000 pund. Etter at Massimiliano Allegri igjen overtok trenerjobben i Juventus, skal midtbanespilleren få lov til å forlate italienerne gratis selv om kontrakten varer til neste sommer. Ifølge engelske medier skal både Newcastle og Everton være interesserte i 31-åringen.

KNYTTES TIL NEWCASTLE: Juventus’ Aaron Ramsey.

James Tarkowski (29), Burnley

Burnley-kapteinen tabbet seg ut i 1–2-tapet for Leeds sist helg, men vanligvis er den engelske stopperen bunnsolid. Newcastle skal ha sett på muligheten for å bringe den Manchester-fødte karen til nordøst-England i januar. Kontrakten med Burnley går ut til sommeren og han skal ha takket nei til å forlenge avtalen med klubben. Ifølge den engelske journalisten Luke Edwards ønsker Tarkowski seg til Newcastle.

KNYTTES TIL NEWCASTLE: Burnleys James Tarkowski.

Lucas Digne (28), Everton

Forholdet mellom Everton-manager Rafael Benitez og den franske venstrebacken er tilsynelatende iskaldt. Etter tidligere å ha båret kapteinsbindet i Everton er ikke 28-åringen engang i kamptroppen til blåtrøyene for tiden. Flere klubber, deriblant Chelsea og Paris Saint-Germain, blir knyttet til Dignes navn. Det samme gjelder Newcastle. Han har imidlertid kontrakt med Everton til sommeren 2025.

KNYTTES TIL NEWCASTLE: Evertons Lucas Digne.

Luis Díaz (24), Porto

Den colombianske spissen herjer i den portugisiske ligaen. Liverpool er blant klubbene som er nevnt blant hans beilere. Også Newcastle skal være interessert i 24-åringen. Det er tidligere blitt hevdet at Diaz har en utkjøpsklausul på 68 millioner pund som Newcastle kan utløse allerede i januar, men vil stjerneskuddet vil gå til klubben som foreløpig ligger nest sist i Premier League?

KNYTTES TIL NEWCASTLE: Portos Luis Diaz.

Luka Jovic (24), Real Madrid

Serberen var en stjerne for Eintracht Frankfurt i 2018/2019-sesongen, noe som gjorde at Real Madrid hentet ham til Spania. Det har vært en lite vellykket overgang for begge parter. Sist sesong var serberen tilbake i Frankfurt på lån. Fire mål på 18 kamper i Bundesliga var ikke imponerende, men Jovic har kvaliteter og en profil Newcastle skal ha vist interesse for.

KNYTTES TIL NEWCASTLE: Real Madrids Luka Jovic.

Newcastle United-eierne Amanda Staveley og ektemannen Mehrdad Ghodoussi bekreftet nylig at klubben jobber med å bringe forsterkninger til nordøst-England.

– Vi har viktige kamper og et januarvindu som vi har jobbet utrettelig med å forberede oss til. La oss møte utfordringene og se fremover til den andre halvdelen av sesongen med optimisme, er beskjeden til supporterne.